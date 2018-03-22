廖冰博士到訪波特蘭主持親子情商講座 家長踴躍參加　學習發展良好的親子關係　培養身心健康的孩子

（社團來稿）3月18日，「波特蘭親子情商講座」請來了教育專家廖冰博士, 做 「建立現代親子關係，培養心理健康的孩子」的專題講座。活動假英代爾大會議室舉行。

廖冰博士現定居新澤西，擁有北京大學物理學士，休士頓大學物理博士，羅格斯大學MBA學位，曾擔任美林證券副總裁達10年。辭職後創立全美第一所中英雙語學校“英華國際”，長期在中美兩地從事教育文化交流活動。

講座中的三個小時裏掌聲和笑聲不斷，廖冰博士強調家長應掌控情緒，發掘孩子的內驅力。注重和推動中文教育的王琰博士總結到：「廖老師特別提出‘三要素’1.親子關係， 2 孩子的內驅力， 3. 父母接受孩子的不完美。我的理解是做到了2和3，就實現了1. 並且有了好的親子關係，就會使孩子們遠離容易上癮的東西，比如毒品等。」

在座的家長紛紛提出了許多相關問題，廖博士也給了詳細並且充滿激情的回答。家長們認同培養高情商孩子的重要性，但真正作為家長，如何改變我們頑固的思維模式觀念卻是不那麼容易做到的。到場的一百多名波特蘭來自各個領域的父母表示受益匪淺。

活動結束，一位媽媽曹明明表示：「廖老師給我最大的啟發就是 一定要尊重孩子意見。如果有衝突，要分析一下這個是孩子的事情（綠燈區）還是影響到大人（黃燈區）如果是孩子的事情就讓孩子解決家長可以智慧的引導，但是要孩子做主他們才會總結經驗真正的成長。如果關係到家長的教育理念也不能強求。坐下來把各種解決辦法和後果都寫下來，讓孩子選擇解決方式承擔後果。如果家長想要引導孩子，要考慮方式，潤物細無聲的用直接或者間接方式影響孩子。一旦家長比孩子還想要的時候，博弈就開始了。博弈的結果是會影響親子關係。而親子關係是最重要的。其他一切升學學習等等都不如親子關係重要。只要有了輕鬆的親子關係孩子才能得到信任」。

這次活動由俄勒岡華人聯盟和Tech4Kids聯手組織。活動發起人杜暉說：「很高興看到這樣的講座受到華人社區的歡迎。希望它能喚起我們「全人」教育的理念，在重視學業成長的同時，注重發展良好的親子關係，培養身心健康的孩子。未來，我們也會致力於把更多類似的講座帶到波特蘭，期盼越來越多的家庭從中受益」。 我們也共同期待波特蘭有更多的機會讓家長們學習如何處理好親子關係，促進孩子健康成長，避免家庭關係走進誤區。