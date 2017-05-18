廈門航空波特蘭舉行產品服務推介會　介紹西雅圖直達深圳航班 與亞拉斯加聯航　由波特蘭飛深圳　行李直達　每周三班

（本報記者俄廣才攝影報導）5月15日晚，中國廈門航空公司駐西雅圖辦事處在位於波特蘭市中心的Portland City Grill舉行了廈航品牌、航線產品以及服務推介會。本地主流商會代表、票務公司及僑團代表等五十多位嘉賓應邀出席。

廈航西雅圖辦事處總經理紀榮忠、銷售經理廖欣凱向來賓們介紹了廈航的歷史與發展規模，以及近年來的在美國與北美地區的市場佈局及協同服務的情況，受到與會嘉賓們的熱烈歡迎。

波特蘭新聞報張淑儀女士在致辭時表示，廈航開闢西雅圖至深圳航班，對波特蘭市的華人華僑以及本地商企往來中國的旅客，是一個好消息；同時，憑著該公司多次成為中國最佳航空公司的美譽，及其全波音機隊，對旅客來說這是一個全新的高素質航空選擇。

廈門航空成立於1984年7月，是全球第二大航空聯盟「天合聯盟」的成員。

廈航是中國國家主席習近平親自參與創建的航空公司，運營著中國規模最大、全球機齡最年輕的純波音機隊，是航運業內少有的連續30年保持盈利的航空公司。經過30多年的穩健發展，廈航的執飛航線、年旅客運輸量等，在全球航空公司中排名前30名。

2016年9月26日，廈航開通了廈門-深圳-西雅圖每週三班的國際航線，2017年2月15日，廈航又開通了福州-紐約國際航線。6月27日，廈航將開通中國直飛美國的第三條航線：廈門-洛杉磯。

廈航公司與總部位於西雅圖的阿拉斯加航空公司簽署了合作協議，完成了西雅圖延伸航線網絡的構建。旅客可以搭乘廈航與阿拉斯加航空聯運航班經西雅圖前往美國境內的31所城市，以及加拿大、墨西哥境內的多所大中城市。

銷售經理廖欣凱在接受採訪時表示，廈航公司的廈門-深圳-西雅圖航線開通以來，越來越多的旅客通過體驗廈航的優質服務而認可廈航並且多次選擇廈航，到目前為止客座率持續上升。

廖欣凱表示，廈門、深圳和西雅圖以及波特蘭市，都是非常有創新精神的高科技城市。希望通過我們的推介會，讓更多波特蘭的華人華僑了解廈航，廈航將為城市之間的經貿往來、文化交流，以及僑胞們回國旅行提供最優質的服務。

推介會上，廈航還特別安排了抽獎活動，有幸運嘉賓獲得了西雅圖-深圳的免費機票大獎。

廈航將使用波音787夢想客機執飛該航線，每週3班，西雅圖出發時間為每週一、三、五的13:25，次日傍晚18:15到達深圳。深圳出發時間是當地中午12:45並於同日上午10:25抵達西雅圖。廈航亦宣佈與亞拉斯加航空合作，為由波特蘭飛深圳的顧客提供聯航服務，乘客只須在波特蘭托運行李，直到深圳才需提取行李。深圳市交通發達，且鄰近台山開平，相信對不少回鄉探親的華人來說，廈航將會是最佳的選擇。