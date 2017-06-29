廈航開通廈門-洛杉磯直飛航線

6月27日，廈航正式開通廈門-洛杉磯航線，這是廈航繼廈門-深圳-西雅圖和福州-紐約之後開闢的第三條美國航線。隨著此條航線的開通，廈航往來福建與美國之間航班將達到每週10班，為深化中美經貿合作和人文交流架起便捷的空中橋樑。

近年來，隨著國際、洲際航線的不斷拓展，廈航有責任、有擔當的大國企業形象也日漸深入人心。此次首航的目的地洛杉磯是美國籃球文化聖地，被譽為「世界籃球中心」，是球迷心目中的「籃球天堂」。在首航前夕的6月18日，廈航在北京與姚明愛心基金簽約結為戰略合作夥伴，共同打造「白鷺築夢」公益品牌，為熱愛體育的中美青少年圓夢。在洛杉磯當地，廈航還與全美男孩女孩俱樂部及南加州中資企業協會合作，為「2017年度青少年」的「發現中國」之旅助力，為中美兩國的公益事業添磚加瓦，創造全新的合作機遇。

廈航將使用最新的波音787-9夢想客機執飛此條航線，從廈門飛往洛杉磯的航班號為MF829，每週二、四、七20:00從廈門出發，當日18:00抵達洛杉磯；從洛杉磯飛往廈門的航班號為MF830，每週一、三、五00:15從洛杉磯出發，次日05:30抵達廈門（以上時間均為當地時間）。

洛杉磯是廈航在北美地區開通的第四個航點，廈航的旅客不僅可以從國內直抵洛杉磯、西雅圖、溫哥華、紐約四大主要城市，更可以借助廈航的合作夥伴無縫中轉至北美74個目的地，目前廈航還在繼續拓展對外合作，中轉覆蓋城市還將進一步增加。此外，為了讓旅客來廈門中轉更為便捷迅速，廈航充分發揮獨立運營廈門機場T3航站樓的優勢，先後推出了免費酒店住宿、免費中轉休息室、行李直掛等中轉服務。

此次廈門-洛杉磯航線開通後，廈航的國際化步伐還將進一步加快。今年12月，廈航將開通洛杉磯-青島-廈門航線，進一步加密往來洛杉磯的航線網絡。