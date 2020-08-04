年輕人和社交聚會仍是新冠病毒的主要傳播途徑

年輕人和社交聚會仍是新冠病毒的主要傳播途



在今早麥魯瑪縣衛生局的每周新聞發佈中，衛生官員維恩斯（Jennifier Vines）醫生指出，麥縣的新冠病毒傳播仍是迅速，主要是來自社交聚會，特別是年輕人的聚會。

她說，病毒繼續在社交聚會、露營、到華盛頓州或愛特華州旅遊等情況下傳播；而本州未有任何資料顯示餐館酒吧，甚至是波市的示威等，令到確診有增。所以維恩斯醫生說，她看不到在近期，麥魯瑪縣有重回居家令的必要。

但她指出，目前麥魯瑪縣距離學生可回校以面對面方式授課的標準還很遠，縣中的一些學區已經宣布下學年一開始將採用遠程學習。

州衛生局要求能用面對面方式授課，一定是連續三個星期的確診率為，每10萬人中不能超過10人。目前，麥魯瑪縣的確診率是每10萬人有80人確診。維恩斯醫生表示，以目前的傳播率，要達到標准實在困難。

維恩斯醫生相信，如更多民眾願意繼續帶上口罩，確診率將會回落。目前，因為全國的需求大，俄勒岡州只能提供有限的病毒測試，而且等待檢測結果的時間亦較長。

在過去的周末日，一共有615宗新增確診個案，4人死亡。

今天的新增確診個案有272宗，2人死亡。全州累計確診個案已達19,366宗，死亡328人。

今天有最多確診個案的縣城是Umatilla 縣64宗，麥魯瑪縣49宗，Marion 和Yamhill 縣各27宗，卡加瑪士縣21宗，華盛頓縣19宗。