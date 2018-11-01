平價醫保漲價在即 俄州居民不堪重負

（綜合報導） 11月1號開始，平價醫療保險又開始接受申請。與此同時，各主要保險公司開始著手漲價！眾所周知，平價醫療法案（PPACA），又叫奧巴馬健保，其推出目的是減少不參保人數，實現全民醫保，以前減輕患者經濟負擔，即治療和看護費用全部由政府負擔。

儘管俄勒岡州幾家最大的保險公司在2018年上半年虧損，但大多數保險公司的財務實力都很強勁。可見平價醫療法案在經歷了開始階段的混亂後，保險市場日趨穩定。2019年的保費漲幅是三年來最低的，甚至有些計劃的保費有下調。但市場需求穩定並不等於可負擔能力增加。無論居民是通過個人還是雇主獲得保險，他們已經感受到成本上升的壓力。這不僅僅是保費上漲；免賠額、共同支付和最大自付費都越來越高。

特別是對於在個人市場上購買保險的大約150,000名俄勒岡人，保費的上漲已經令他們瞠目结舌。一位波特蘭地區的女性剛剛從Providence Health Plan得知，她和她的配偶以及兩個成年兒子的每月保費將從每月1,270美元增加到每月1,577美元，增長24%。 他們的免賠額將從7,350美元增加到7,900美元，增幅為7.5%。如此高的漲幅並不是個案，不少居民都表示感到吃力。

高額的保費上漲，成了特朗普政府批評平價醫療法案的藉口之一。其趁機發佈了新的規則，促進購買短期保險和所謂的“協會”計劃，這些政策提供有限的保險和保費，只占傳統健康計畫的一小部分。但是俄州州長布朗認為特朗普政府的任務是破壞國家醫療體系和平價醫療法案的穩定性，因此，在她的推動下，俄勒岡州的保險監管機構拒絕了推行短期政策的新規定。

雖然很多人仍然表示支持平價醫保，但對其保費的上漲都表示很無奈。

目前，俄州保險市場仍然有五大運營商：Kaiser，Providence，Regence BlueCross BlueShield，Moda和PacificSource。他們都上調了保費。連Health Net, Samaritan, United Healthcare and Bridgespan, an affiliate of Regence, 去年春天也向俄勒岡保險部門提交了費用調整提案。

在個人購買的保險中，費率的變化範圍從PacificSource下調9.6%至Providence的上調10.1%不等。對一個購買白銀標準保險的個人來說，其保險費將從每月415元升至486元。

在集體購買的保險中，費率的變化範圍從Health Net的下降4%至United Healthcare的上漲7.2%。對一個購買白銀級別的40歲個人來說，其保險費將從295元升至387元。

更令州民困惑的是，在11月1日至12月15日的保險購買開放期間，一些俄勒岡州人的選擇將遠遠少於前面提到的九家營運公司。保險公司可以挑選和選擇他們將在哪些縣開展業務，許多公司正在避開農村地區，因為農村地區的居民往往比城市居民的醫療保健用戶更多，保險公司的利潤較低。在幾個農村縣，甚至只有兩家運營商提供服務。在Lincoln和Douglas縣，Health Net是鎮上唯一的選擇。

保費上漲，並不是剛剛開始，漲價已經有些年。2016年和2017年時的保費上漲並不明顯，那時居民還可以承受。但目前的保費已經令一些消費者根本無力支付他們的免賠額和自付額。

隨著醫療保健成本的上升，保險公司越來越多地採取措施限制其風險，並將部分費用轉嫁給消費者。高免賠額計畫已經佔據了市場的主導地位。美國國家衛生統計中心上月報導，43.4％保險用戶承受著高免賠額，這個比例遠高於2007年的14.8%。

波特蘭破產律師Todd Trieweiler表示，在2010年通過“平價醫療法案”之前，與醫療相關的破產占其業務的35%至40%。在奧巴馬醫改減少無保險人數之後，這種破產率大幅下降。但現在，醫療破產正在上升，這次是那些擁有醫療保險但卻負擔不起免賠額和其他現金支出的人。

在此困境下，特朗普政府的短期和所謂的“協會”計畫越來越誘人。短期和所謂的“協會”計畫提供有限的健康保險，而價格只是傳統保險的一小部分。特朗普政府在2017年和2018年實施了新規則，使這些替代方案更實用，更容易獲得。例如，政府將短期保險的最大覆蓋時間從三個月延長到三年。

這些保險選擇存在爭議。平價醫保宣導者認為新規則是破壞奧巴馬醫改的努力的一部分。他們擔心年輕，更健康的美國人會拋棄他們的傳統保險，留下奧巴馬醫改人員中年長，病情加重的人。這將迫使保險公司進一步提高保費。他們警告打算支持特朗普政府保險的人，一旦你需要提出索賠，你可能會發現該計畫根本不會涉及很多，這是垃圾保險，不值得購買。

總之，現在的保險市場仍然混亂。居民一方面不得不承受著平價醫保保費的上漲和免賠額上漲的雙重壓力，又害怕陷入特朗普政府所推的醫保的陷阱。