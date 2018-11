平價醫保漲價在即 俄州居民不堪重負

目前,俄州保險市場仍然有五大運營商:Kaiser,Providence,Regence BlueCross BlueShield,Moda和PacificSource。他們都上調了保費。連Health Net, Samaritan, United Healthcare and Bridgespan, an affiliate of Regence, 去年春天也向俄勒岡保險部門提交了費用調整提案。

