帶燕窩去美國給兒媳補身子　入境就被抓還罰300

（綜合報導）近日一位中國遊客攜帶價值3萬多元人民幣（約5000美元）的燕窩，在洛杉磯國際機場入關時被沒收，並被罰款300美元。美國海關表示，燕窩是明令禁止遊客帶入美國的食物，請遊客配合，不要攜帶入境。

中國遊客王太太因兒子一家住在美國，媳婦已懷孕，此行為了表示對兒媳婦的關愛，在中國購買3萬多元燕窩，打算給將生產的兒媳婦好好滋補一下。沒想到，她的行李入關時被海關人員要求打開臨檢。王太太表示，因為她不會講英語，海關專門找來一位會講中文的官員搜查她的行李，被搜出箱子裏有燕窩，當場被沒收，並且被開了一張300元罰單。

據王太太講，當時這位官員給她開罰單的理由是她的「態度不好」，但因聯邦機構通常不會對個案做出解釋無法得知是否屬實。

其實美國有不少參茸行售賣燕窩，但王太太表示美國的燕窩品質不如中國產的，所以特意從中國帶來，沒有想到燕窩被沒收，還被罰款，物財兩失。

根據美國海關官網資訊，燕窩之所以被禁止旅客攜帶進入美國，是因為燕窩可能攜帶新城堡病（Newcastle disease）或禽流感。燕窩被禁止遊客私自攜帶入境，並不意味著禁止進口，也不代表著禁止在美國銷售。合法進口和生產的燕窩，在美國可以合法銷售。

過年就是要一家人團聚，不少身國外的兒女都將國內的父母接過來一起過年！關心子女的父母也會帶來不少好東西來照顧子女們。身在美國的子女應提醒父母不要什麼都帶，一不小心就於王太太的物財兩失。

去美國這些東西不能帶

錢：攜帶1萬美金或等值貨幣以上的，須在美國海關申報表上如實填寫，否則會被扣留。上報不會收你稅，只是登記一下。

光碟：美國的海關不查光碟，但如被發現所帶的是盜版光碟，那你就麻煩了。

寵物：如果你想帶上你家寵物也是可以的，具體聯繫航空公司看看怎麼帶，入境只要看上去沒病就可以帶。如果看上去有病，就麻煩你自己花錢，由海關找獸醫檢查，檢查過沒有問題才可以帶入。

藥物：經常有人問到什麼什麼藥能不能帶入境，一般來說，常用的處方中西藥可攜帶通過安檢處，但有時可能要求您出示需求證明。中藥類產品必須是無寄生類植物。珍貴的中藥材如蛇膽、豹骨、虎皮、鹿茸等屬於保育類動物，嚴禁攜入美國，寄生類植物如兔絲子、石斛等也禁止攜入，作為中藥的陳皮也在禁止之列。

水果：據說中國遊客尤其愛帶水果，提醒大家不要攜帶各類新鮮水果、生花生、生瓜子等種子食品入境，這是不允許的。（乾果是密封，就是工廠的塑膠袋就可以了，不需要是真空的。）

食物：所有的雞鴨鵝豬牛羊鹿馬肉都不可以。不管是密封的，還是真空的。也不管你是肉鬆，還是腸，還是餡料裏面的，餅乾夾的，火腿、罐頭、醃肉、醬肉、鮮肉、熏肉、肉幹、肉餅、肉粽子……都不行。（極個別情況下可能是可以的：就是如果是密封的罐頭，而且在商標上英文很清楚地表明是熟的，而且這個罐頭不用冷凍就可以儲存很長時間。不過規定一直在變，這個只是可能可以，不要帶。）

煙酒：每位成年人，可帶0.95公升的酒免稅進入美國，也可以免稅帶300支香煙或50支雪茄，或1.35公斤的煙葉（非古巴產的）。數量超出限額的這些物品入境，必須繳納逾額的關稅。

液體：手提行李中的液體、噴霧劑或發膠容器，大小必須等於或小於100毫升。所有容器必須密封裝入容量為一升的透明塑膠袋中，每人限帶一個塑膠袋。塑膠袋容量不得超過1升，即大約為20×20釐米或15×25釐米。