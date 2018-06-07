希爾斯伯勒市2019年起實行全城上網

（本報綜述）希爾斯伯勒（Hillsboro）市議會在上月中通過，將互聯網服務變為該市向市民提供的基本設施服務，就於供水和垃圾一樣，實行全城上網，分多期實施，有兩個社區最快可於明年獲得服務。目前希爾斯伯勒市政府正為這光纖上網服務而進行計劃。

爾斯伯勒市官員表示， 21世紀是一個高科技時代，高速上網已是生活中不能缺少的一部份。在該市的一份最新報告中寫著：「就於水、電及其它的公用設施服務一樣，希爾斯伯勒市將有愈來愈多的居民和商戶享受價廉可靠的高速上網服務。

首先獲得服務的將會是該市的低收入居民集中的地區，因為低收入家庭很多時都未能負擔可靠的上網服務，所以市政府就率先為這等居民提供服務。第一個是西南區Shute Park 附近一帶的居民，第二是在TV高速路南面的全新發展區。

希爾斯伯勒市發言人Patrick Preston 估計，獲高速上網服務的市民將會劃一收費每月50元，最少有１GB的上載或下載速度。低收入人士有可能只需付每月10元。

有俄勒岡州「矽谷」之稱的希爾斯伯勒市，早在年前已有實行全城上網的計劃，並與波特蘭市等多個本州城市一起參與谷哥在本地區鋪設光纖網絡的構想，後來在2016年谷哥決定放棄本州的發展。之後，希爾斯伯勒市繼續努力去探討和研究，找出提供低收費和高素質服務的方法，該市市長表示：因為這不單只是一項服務，而是一項必需的服務，否則我們就像與其它社區隔離一樣。