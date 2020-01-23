布朗州長鼓勵全民參與2020人口普查

（本報訊）俄勒岡州布朗州長發文鼓勵全州州民積極參與2020人口普查，她的多樣化、公平和包容（Diversity, Equity and Inclusion)辦公室成立了2020人口普查團隊，並創建了俄勒岡2020人口普查網頁，希望藉此提高州民對2020人口普查的認知，鼓勵州民積極參與。

布朗州長表示，民主的力量取決於代表性，而2020年人口普查確保俄勒岡州州民在未來十年中能獲公平地分配得聯邦資源和國會代表至關重要。州長指出，人口普查獲得的數據代表本州的學校和醫院將獲得更多的撥款，也能確保道路得到修繕而安全。她強調，人口普查對所有州民的生活都有著重要的影響。州長說：我承諾將與全州的合作伙伴一起合作，確保本州州民能完整並準確地被統計入內。

除此之外，布朗州長在上一屆的州議會的兩年期預算案中撥款750萬元，給予全州多個主要合作夥伴，在最難數算人口的社區中提早進行前期工作，率先建立他們參與人口普查的動力。

美國憲法規定，人口普查十年一次，統計每個生活在美國的人。但總不能避免，某些生活在美國的人口被低估或者忽略了，尤其是亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民。英語水準有限的人，低收入人群和幼兒是人口普查中常常被低估的群體。

人口被低估時，政治劃區可能無法準確地代表我們的人口分佈。亞裔人口被低估將導致我們在政策決策中沒有充分的發言權。這有可能導致我們社區的具體需求無法根據人口分佈來分配。此外，聯邦機構依靠人口普查數據來監控社會歧視現象並實施保護投票權，創造平等就業機會等的相關民權法律。 亞裔人口被低估也會影響聯邦資金在各州和地方的分配。

據了解，本州已有多個團體已開始向不同的社區展開宣傳的工作，協助華人社區的機構包括有亞太裔聯盟、波特蘭同源會等，確保民眾參與人口普查。在過去的人口普查中，由於不少華人不懂英文並且是低收入家庭導致沒有參與到人口普查中，而這最終將影響華人社區在未來爭取更多的教育、健康等社會福利，分配到更少的聯邦資金。要確保你有醫療福利、學生得到優質的教育、本地有安全的道路…………等等，作為居住在波特蘭市的華人，請積極參與2020年全美人口普查。