布朗州長舉行全民醫保啟動日新聞發佈會 華人服務中心已經開始提供免費申請登記

（本報記者俄廣才攝影報導）11月1日上午，俄勒岡州長凱蒂 布朗在華人服務中心新辦公大樓舉行俄勒岡全民醫保啟動日新聞發佈會，宣佈自11月1日起至12月15日前接受醫保申請，該保險將於2019年1月1日起生效。

聯邦參議員Ron Wyden，聯邦參議員Jeff Merkley，以及醫療保險機構負責人應邀出席，多家主流媒體做了現場報道。

華人服務中心行政主任梁永富首先致歡迎詞，他感謝布朗州長、聯邦參議員及各界政要，於中心成立三十五週年之際在新辦公大樓舉行發佈會。

梁永富表示，做為俄勒岡州醫療保健項目的合作夥伴之一，華人服務中心將繼續協助州府向社區民眾推廣全民醫保項目。

布朗州長在講話時，高度評價華人服務中心過去三十五年以來在社區服務方面所做出的傑出貢獻，稱他們所取得的成就令人鼓舞。

布朗表示，目前94％的俄勒岡州人擁有健康保險，70％的使用HealthCare.gov的俄勒岡州人獲得了更加實惠的保費。

布朗指出，我們都很清楚推行全民醫療保健並不簡單，但俄勒岡州已經完成了這項任務。無論是應對聯邦政府的壓力還是尋求創新解決方案來控制保險成本，俄勒岡州都取得了進展。

聯邦參議員Ron Wyden以及Jeff Merkley在隨後的講話中指出，俄勒岡州政府在推行財務輔助醫療保險項目中所擔任的角色令人印象深刻。看到我們在參議院提倡的政策能夠為俄勒岡民眾的日常生活服務，這對我們來說是非常有意義的。

兩位聯邦參議員在講話時表示，在華人服務中心這個充滿活力的社區組織中，我們看到了「平價醫療法案」的承諾得以實現，本地保險代理人和社區團體都將與你們一起完成HealthCare.gov申請。

人們將通過你們獲得政府輔助以支付他們的保險費，這是醫療保健改革前從未有過的幫助。

讓我們最大限度地發揮我們今天所擁有的這個計劃的潛力。有成千上萬的俄勒岡人可能有資格獲得幫助支付報酬，但他們可能沒有註冊。如果需要，請訪問HealthCare.gov，或轉向社區中心等可幫助您獲得保險的組織。

據了解，華人服務中心已經開始了免費提供首次醫保和續保的協助。由於新的醫保方案有所改變，或許新的條件更適合與你。

另外，俄勒岡健康計劃已經擴大保障範圍。自今年初起，不論移民身份如何都不受影響。包括外國留學生及其家屬在內，凡未滿19歲的青少年與兒童都可享有俄勒岡醫療計劃。

該醫療計劃涵蓋了身體檢查、牙齒、眼鏡、處方藥、X光、住院護理以及看診路費等等。

華人服務中心是OHP認證的社區合作夥伴，可以免費為有需求的民眾提供幫助。

咨詢請聯絡波特蘭辦公室，廣東話：503-772-5889；普通話：503-772-5890。比弗頓辦公室：503-641-4113。