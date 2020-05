布朗州長致信福建省長唐登傑 衷心感謝福建人民的友情援助

(本報記者俄廣才報導)福建省政府向俄勒岡州捐贈的首批救援物資50,000隻醫用口罩,於日前運抵了本地位於Wilsonville的俄勒岡應急物資管理中心倉庫。

布朗州長隨後在她的社交媒體臉書上,發佈了福建省捐贈的醫用口罩照片及現場交接的照片及相關信息。

5月8日,布朗州長特別致信中國福建省省長唐登傑,表示衷心感謝來自姐妹省的友情援助,感謝中國與俄勒岡州之間深厚的友誼。

布朗在信中說:「這批救援物資證明了俄勒岡州與福建省政府之間長達36年的友好關係,這得益於每年貿易使團的往來,以及州長、議員和企業高管之間的深入交流」。

布朗說:「福建省向俄勒岡州緊急捐贈的50,000隻急需的口罩,以及中國駐舊金山總領事館早些時候提供的12,000隻口罩,已交付俄勒岡緊急事務辦公室。」

布朗表示,這批捐助將為俄州的醫護人員提供救生保護,這些工作人員一直在保護俄勒岡州民眾的健康

安全。

布朗指出,無論是近在咫尺還是遠隔重洋,我們每天都會提醒自己在這一艱難時期更需要相互支持和協助。她說:「我感謝中國與俄勒岡州之間的友誼,我為我們的俄勒岡中國委員會及當地華人社區感到自豪,他們為加強我們的友誼與合作發揮了重要的引導作用。我期待著我們繼續保持夥伴關係。

對於福建省的慷慨援助,使她想到了中國的諺語「滴水之恩當湧泉相報

。布朗在信中寫道:The grace of a drop of water will be reciprocated by a gushing spring。並將這句諺語用漢字印在了信中。布朗說:「我們永遠都會在一起。」

布朗州長在致俄勒岡州中國理事會(OCC)主席藍進的另一封致謝信中,高度讚揚了OCC董事會成員多年以來的共同努力,為建立俄勒岡州與中國間通往共同未來的橋樑方面,發揮了關鍵作用。

她寫道:「我非常感謝與俄勒岡州中國理事會的合作夥伴關係,他們在抗擊疫情的非常時期努力地支持

保護俄勒岡州。我期待著繼續的合作與友誼。」

俄勒岡中國理事會執行主席藍進在談到布朗州長的來信時說:「州長的來信顯示了美國人民非常珍視中國的善意,並期待繼續合作」。這封信不僅是對俄勒岡中國理事會的嘉獎,也是對全體華人社區在這次抗擊疫情行動中的出色表現給予的肯定與鼓勵。

疫情當前,各家僑團、公司及個人團結合作、齊心協力、慷慨捐贈,一批批救援物資源源不斷地送到一線醫療單位及社區有關機構。華人社區的善舉拉近了與主流社會間的距離,體現了中華文化「滴水之恩當湧泉相報」的民族價值觀,以實際行動對社會中的一些種族偏見做出了針鋒相對的回應。

圖片說明:

7984– 布朗州長致福建省長的感謝信

7985– 布朗州長致俄勒岡中國理事會的感謝信