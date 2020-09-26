布朗州長突用緊急特權法　聯合全州警力應對明天的大型示威 必要時所有執法部門都允許使用催淚氣



（本報綜述）波特蘭警隊對明天在本市舉行的一場大型示威，因為市長禁用催淚氣，令到警隊求助無門。在州警和縣警均拘絕幫忙後，今早州長連同州、縣、市的警隊領導人召開新聞會，在會中宣佈她會使用緊急特權法，聯合全州警力，集中資源，統一指揮，由州警和縣警負責公眾安全，波特蘭警隊應對示威群眾。

州長表示，這做法得到了波特蘭惠勒市長和麥魯瑪縣卡弗瑞縣長的支持，並強調今次的聯合行動，目的是要在今個周六，保護州民的安全，讓民眾能用和平方式來行使憲法賦予言論自由的權利。

州長表示，多個白人至上的組織，包括「驕傲男孩」，從波特蘭以外的地區到來，計劃明天在波特蘭舉行大型示威。預計會有一萬至二萬民眾參加，有人更帶搶出席，其他則準備騷擾或恐嚇本州居民。而在過去，這類型的集會通常會以打鬥告終，有時甚至升級為流血衝突。

州長多次強調，不會容忍暴力，而暴力從來都不是解決問題的答案，暴力只會增加民眾的分歧。

俄勒岡州警察局局長漢普頓在新聞會中表示，州警在周六一早就會各在到波特蘭市的主要公路上巡查，如發現有帶槍或毒品入城的，就會採取拘捕行動。州警亦會在集會附近一帶的民居出現，保護市民。漢普頓指出，波特蘭市民很少會見到這樣多的州警，鼓勵市民出來打個召呼，彼此認識，了解更多州警的工作。漢普頓表示，他希望州警不用參與集會的暴力場面。

有記者問州長，為何今次的聯合行動不是由波特蘭警局指揮時，州長表示，聯合行動會令警力更強勢，而在過去三警已有合作的經驗，今次由州警和縣警指揮行動，主要負責公眾安全的工作，波特蘭警隊則負責應付示威的場面。而重要的是，今次的行動是不排除會使用催淚氣，漢普頓說，他們希望無需用到催淚氣，如真的需要使用時，他們會按法例規定來使用。

而縣警長里斯表示，縣警會預早執法，不會等到情況惡化才採取行動，而施放催淚氣是他們最後的選擇，並只有在需要保護民眾和警員時的情況下才會使用。

三個部門一同聲明，要求示威者不要進行犯罪的行動，並且將武器留在家中。他們說，族種主意在俄勒岡州是不受歡迎的。

波特蘭惠勒市長另發聲明，指出極右的白人至上組織計劃在周六到波特蘭市一事，是本市至目前為止，所面對的最大威脅。

明天，右翼的「驕傲男孩」不理公園處因疫情理由，拒絕批出集會准許證，他們仍會在Delta 公園聚集。另有一班反法西斯示威者計劃在附近的Peninsular 公園聚集，而在Irving 公園則有「黑命貴」示威。

州警察局局長漢普頓和波市警察局長洛威爾一致同意，當日執法部門的目標是要將兩批支不同政見的示威群眾分隔開。州長表示，她非常之有信心當日執法部門有足夠的資源來達到這目標。

早前，州警與縣警以波特蘭市禁止使用催淚氣而拒絕幫忙，今天州長卻允許三個部門使用催淚氣。惠勒市長向媒體表示，他對波特蘭警察的指示沒有改變，只是州長說她要取代該禁令，允許警察在本周六使用催淚氣。

州長表示，她會見了市和縣官員，他們都同意執法部門應具有預防暴力的適當工具。 她說，市長支持這種做法。

縣長亦發聲明表示支持州長的做法，統一指揮執法人員，和保護居民的安全。

所有部門都沒有透露明天會出動多少執法人員應付這場大示威。