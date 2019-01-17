布朗州長正式宣誓就職　展開首個四年任期

（本報綜述）周一（14日）凱蒂．布朗在西林市府舉行了她的第二次的州長就職宣誓儀式，在發表就職講話時，州長談及本州強勢的經濟發展、計劃注入更多資金予學校及穩定本州的醫護服務。

州長特別指出，目前的俄勒岡州已是全國就職增長最快速的地方，幾乎每天都有新的職位產生，有人能抓著這個蓬勃發展的機會，但有人卻受到這繁榮的負面影響，俄勒岡州應有辦法來平衡這現象。

州長亦指出，本州要為未來作好準備，她說：只要我們合作，就可建立一個更好的俄勒岡州。

州長不像往年，將一個的重點議題擺上。今年，她一次過將教育、遊民、減少溫室氣體排放、醫療保健等問題，全放到立法會的議題中，要求立法會通過新稅收來資助各項的新政策。

在講話時，州長首先提到的是本州的露宿者問題，州長指出看到街道上甚至是行人路上都滿佈露宿者，就知道本州的遊民問題已非常嚴重。她要求州議會立即批核2,000萬元債券，支付200間為長期露宿者而設的住房單位。她亦提出為全州租屋的租金加幅設上限，每年7%，又禁止向長期租客進行無理迫遷。

州長提到要擴大俄勒岡州健康計劃，以服務更多的成人和兒童。她認為，給予州民醫療保健可以讓他們專注於生活的其他方面。

早在去年11月成功連任後，布朗州長已隨即宣佈她的財政預算和未來的工作方針。要達到預算的目標，州長必需得籌集最少20億元的資金，她希望能透過增加商業稅，然後將這些額外的收益全傾注在本州的教育系統。

州長表示，目前，我們應該要將本州放在一個更好的起點，從這裡出發，為未來舖路。她指出，本州自1990年代開始，已沒有太多的資金來資助學生，而其它州則投放資金在學校，並且乘著經濟復甦獲得回報；但俄勒岡州則只能依靠房地產稅。

布朗表示，俄勒岡州的公立學校除了需要更多資金外，還需要進行改革，她希望透過監管學校如何花費新的資金，以確保新資金是用在提高畢業率，縮減每班學生人數，並提供職業技術訓練及延長學年時間登等。

州長亦強調州政府會明智地花費每分每毫。