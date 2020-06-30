布朗州長宣布7月1日起全民要戴口罩並要求國慶節盡量留在家!

（本報綜述）俄勒岡州布朗州長周一宣布，將原來只有在七個縣實施的口罩令，由7月1日起擴展到全州範圍。新法例規定，州民到州內所有的商業場所和室內的公眾地方，均需要戴口罩。

布朗州長表示，在重啟經濟一開始時，她就已說過重啟會帶來風險：確診病例的增加會超出醫療系統能力所能應付的，包括檢測病毒、追踪病源和隔離等。州長說，在上一個月，大家看到病毒傳播的速度，無論在市區或是郊區，均已響起了警號，而即將到臨的7月4日國慶節，將會是俄勒岡州在這疫情中的一個大考驗。州長強調，只要我們遵守所有守則，就有可能改變疫情上升的趨勢。

下令全民戴口罩是州長企圖減低病毒傳播的舉措，希望這樣能使商戶和醫院能保持在安全的環境下重開。

俄勒岡州醫院協會的發言人表示，支持州長全民戴口罩的命令。協會主席指出，這是一個保護自己所愛的人、鄰舍和社區的一個重要措施。她又指出既然我們要與病毒共存，全民戴口罩對商戶和公眾場所可重開是極之重要的。

在周六，州長就曾表示過，如形勢未有好轉，她可能要剎停重啟。她要求州民在國慶節盡量留在家的附近來慶祝。

經過連日來天天新增確診數字過200後，今天總算令人鬆一口氣。今天的新增確診病例有146宗，其中有74宗是來自大波特蘭地區的三縣城：麥魯瑪縣29宗，華盛頓縣27宗，卡加瑪士縣18宗。新增死亡人數，今天有2人。至今天本州累計有8,485宗確診病例及204人死亡。