布朗州長宣佈聯邦執法人員將分批撤離



（本報綜述）百多名聯邦人員在波特蘭的示威中執法引起了全國的關注，布朗州長、州國會議員們和波特蘭惠勒市長和市議員多次要求聯邦人員離開，示威群眾亦因此愈來愈多。經過與特朗普政府多輪的協商後，布朗州長終在周三（29日）早上宣佈，已與聯邦達成協議，聯邦執法人員由周四起將分批撤離波特蘭。

聯邦人員撤出的其中一條件是，州長要派出州警，保護在波特蘭市中心的聯邦法院，免繼續受破壞。

州長在周三發表的聲明中說：經過與彭斯副總統和行政官員的討論後，聯邦政府已同意我的要求，將從波特蘭撤離這些官員。他們還將清理法院大樓和清除塗鴉。

州長表示，俄勒岡州的州警將通過聯邦保護局，保護州民的言論自由和法院的外部。至於通常在此負責保護法院的聯邦官員則會繼續負責法院大樓的內部安全工作。

周四（30日）開始，隸屬海關和邊境保護和移民局執法人員將離開波特蘭市中心。

國土安全部代理部長沃爾夫也就此事發聲明，但他的語調與州長的稍有不同，他指出該機構將在撤離之前“繼續重新評估”波特蘭的局勢。

沃爾夫說：「國防部將繼續在波特蘭維持現有和增派的聯邦執法人員，直到我們確信聯邦法院大樓和其他聯邦物業不再受到攻擊為止。但目前，由於州和地方執法部門的介入，實際情況應該大有改善，我們預計能夠變動部隊的形勢。

這項協議是特朗普政府與俄勒岡州官員之間僵持不下的一次重大轉變。在最近幾星期內，聯邦官員一直使用催淚彈，衝擊彈，爆炸彈和警棍來鎮壓反對其存在的示威遊行。

但即使在各級政府官員呼籲聯邦部隊撤出之際，特朗普政府也一再堅持認為，派出聯邦人員是必要的。就在上週末，總統就宣佈增派聯邦執法人員對付波特蘭的示威者。

惠勒市長亦就事件發聲明，市長形容這為聯邦政府的佔領行為。同時，他們在此的暴力執法所受到的關注，已蓋過了這場運動中的黑人聲音和一些緊急的改革工作的訴求。

負責監管波特蘭警隊的惠勒市長也受到示威群眾猛烈的評擊，被要求下台。主要原因是波特蘭警隊在驅趕示威群眾時，與聯邦執法者一樣，使用催淚氣體和一些人群管制的武器。

盡管如此，惠勒市長表示，市政府仍重點關注種族公平的問題，並已經從警隊中抽出了數百萬元轉用作其他用途。

不少市民都期待隨著聯邦執法人員的撤離，持續了兩個多月的示威能平靜下來，使那些經歷新冠疫情和被示威破壞接連打擊的市中心商舖，能開始執拾和修理的工作，讓波特蘭市中心早日回復正常的面貌。