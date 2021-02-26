布朗州長再延緊急狀態令至五月
（本報綜述）今天（25日)俄勒岡州州長布朗將新冠疫情的緊急狀態令再延60天，至本年的5月2日。
布朗在聲明中說：“當我在去年3月發佈第一份緊急狀態令時，俄勒岡州有14宗新冠確診病例。今天，全州累計的確診病例已超過了15萬宗，不幸的是有2,194人因這病而死亡。”
然而，新冠疫情似乎正在減弱。直到2月23日，俄勒岡州全州的病例已下降了34%，死亡人數下降了54%。這情況令到俄勒岡州的36個縣中的10個從極高風險級別，下調至高風險級別。周五開始，華盛頓縣和卡加瑪士縣將進一步下調到中等風險級別；至於麥魯瑪縣則剛剛錯過了基準，繼續留在高風險級別內。
布朗州長指出，本州的感染率和死亡率一直保持在全國的最低水平。而且，因感染新冠病毒而需要入住重症監護病房的病人，首次出現越來越少的走向。
布朗州長說：“隨著每天有成千上萬的州民接種疫苗，我們亦儘可能安全地重開更多的學校和企業，但目前還不是應該放鬆防疫措施的時候。我們在往後的幾個月中，應繼續照顧彼此的安全。”
布朗州長於2020年3月8日首次宣布本州進入緊急狀態，並已將這緊急令延長了五次。宣佈這公共衛生危機的行政命令，是為遏制新冠病毒傳播的各種新法例創造了“法律基礎”。包括布朗隨後發布關閉或限制企業運營、關閉學校、在公共場所戴口罩等行政命令。同時亦能夠盡用聯邦救援來協助抗疫，包括疫苗分發等。
今天本州的新增確診病例有553宗，10人死亡。全州累計總確診人數已達154,554人，總死亡人數2,204人。住院人數有156人，其中38人需入住重症監護病房的確診者有38人比前一天少了8人。
今天，三縣城的確診數字共有173宗，包括麥魯瑪縣66宗、華盛頓縣61宗和卡加瑪士縣46宗。