市長辦公室要員親臨翡翠區聽取商戶意見 商家希望政府能正視區內經常發生的偷竊和破壞問題



（本報訊）東南區包括翡翠區一帶近日發生的商舖連環被壞的事件，一直受到外界的關注，所有媒體更以歧視亞裔的角度來報導這事件，事件亦引起了市政府的關注。周四，3名波特蘭市長辦公室的要員包括前市長森姆．亞當斯，親臨翡翠區聽取受影響商戶的意見。

負責安排今次的會面的是波特蘭新聞編緝兼翡翠區委員會的許張淑儀，她表示，森姆．亞當斯希望能親自到來探訪商家並聽取他們營商的困難和經驗，收集到的意見將作為波特蘭市政府在下年度財政預算撥款的指引。

翡翠區等六個經濟繁榮小區是由森姆．亞當斯在他出任波特蘭市長時所設立的，今次重回這區倍感親切。亞當斯剛接受了現任惠勒市長的邀請，返回市政府工作，並擔任市長辦公室的戰略創新主任，專門負責改善公共安全、清潔街道（包括塗鴉和垃圾）與他一起出席的還包括市長辦公室的商業與經濟發展主任Khanh Tran和負責公共安全的Asena Lawrence。

當日出現的十家商戶都曾多次受到破壞和被偷竊，在會上大家都踴躍講出實況和提出意見。出席的商家包括魚樂軒、利民餅店、祥發超市、順昌酒吧、廖懷澤社工辦公室、Unicorn 旅館、Teo 越南粉和兩家附近的墨西哥餐館。

商戶普遍都認為本區治安和營商環境已變得愈來愈差，像是一個二等地區。最重要的是出事後，得不到警察的回應，同時露宿者問題嚴重，令到滿街垃圾，塗鴉更是隨處可見。營商的環境更是每況愈下。

其中Teo的東主Alex 在會上指出，翡翠區目前正處於三個大流行之中，第一當然是新冠疫情，第二是露宿者問題，第三是亞裔商戶的安全問題。他指出，要在一個犯人的權利比我們多，租客的權利比房東多的地方生存是極之困難的，見到賊人來我們也不能做些甚麼，警察也不多管，而這一區似乎已被市政府遺棄了。

商家們表示，疫情下經營已是收入大減，還要經常支付這些修理費用，實在是艱難。商家們希望市政府能多照顧這一區，警察亦能加強巡邏和回應商戶的求助。

亞當斯提到，明白商戶的情況，遇到偷竊或破壞，警察都不管，但他希望大家遇到這些情況仍需繼續報警，因為市政府的做事方法是，看到那裡有需要，就將資源放在那裡，如果大家都不報，政府就沒有數字得知本區的情況。他又建議，目前最好商家能組織起來，互相照應。

他又說到，全城都需要來個深層的清潔，但這是一個需要很多人力的項目，亞當斯說他正在籌劃這事，需要有大量的義工參與，而在完工後亦需要大家幫忙維持整個地區的清潔。他說當輪到翡翠區，希望見到大家參與義工的行列，一起動手為自己的地區清潔。

大都會局針對協助本市露宿者問題的1.8億元預算正在收集大家的意見，亞當斯深相信大家提出的問題均可納入其中。

會中有人提出，破壞的行為如得不到法律的審判，根本就沒有阻嚇的作用。亞當斯表示認同，他提到市長也對此表示不滿，現希望疫苗能加快為州民接種，好讓法庭早日重開。亞當斯說我們要合力將我們的城市恢復正常。他提到已與檢察部門商討，法庭要採取行動，重罰一些破壞他人物業的犯人，而近期政府成功檢控有一名在市中心大肆破壞商店的疑犯，並判了3年緩刑，和賠償商戶46,000元。亞當斯指，希望這些人知道破壞他人物業是有嚴重後果的。

最後，Alex 教路，說他每天晚上收舖後，會將收銀機的銀盆放在一座椅上，將這座椅放在玻璃門前，讓賊人看到，並在櫥窗上貼上”本店晚上不會有現金”的字句。他說，自己的店曾多次被打玻璃入內偷錢，自從這樣做後，就再沒有偷錢賊出現。

亞當斯亦提醒店家關門後要開燈，讓賊人以為有人在內，同時要安裝太陽能防盜攝錄系統，以防賊人剪斷電線。

會後，亞當斯一行三人在Divsion 街巡視環境並探訪了商戶，包括波特蘭新聞、利民餅家、祥發超市等。

亞當斯表示，很難得見到亞裔商戶這樣踴躍講話，讓他們更了解商戶所面對的困難，而且商戶所提供的都是寶貴的意見，將有助市政府規劃未來工作的預算。