市長說講得出就要做得到2020年波特蘭市將全力減排

（本報綜述）上周五，波特蘭市長泰德．惠勒宣佈，波特蘭市將加倍努力減少本市的溫室氣體排放量，並且獲得了波特蘭電力公司及Trimet 公司承諾合作。

在市政府的會議上，惠勒市長指出，對波特蘭市來說，2020年是一個應對氣候危機的關鍵一年，市政府將採取一系列措施來減少排放。

首先是財政預算方面，市長提醒各部門在提交預算案時，必需要將氣候變化的影響計算在內。

第二是確保市政府能講得出做得到，包括以下數點：

－實施“氣候測試”，通過採用內部碳價，以確保市政府所有的決策均能配合減排行動。

－將所有市政府的車輛轉為電動車。

－制定新政策，要求抵消與市政府相關的航空旅程所牽涉到的碳排放量，並設計和推行一項本地的碳補償基金，以期看到當地的碳減排收益。

－通過在明年的預算中找出資金向本市最大建築物進行能源效率審核，從而改善所有市政府擁有和管理的建築物的能源效率。

第三是減低對波特蘭清潔能源社區福利基金（Portland Clean Energy Community Benefits Fund)項目的障礙，並為實現零碳排放的未來鋪路。

市長強調，波特蘭市是時候要加速應對氣候轉變，並且要言出必行。

與此同時，Trimet 公司和波特蘭電力公司亦宣佈在明年將增加使用清潔再生能源。

波特蘭電力公司的總裁Maria Pope 表示，在2020年該公司將在俄勒岡州建造首個將風能太陽能和電池存儲結合在一起的大型工廠，並且將關閉本州唯一的燃煤電廠。

Trimet 的總經理Doug Kelsey 則表示，明年二月份起，Trimet 將整個輕鐵系統轉用風能發電，是百分百的再生能源。