市長要求撤除56名波特蘭警察的聯邦委任狀　但遭到拒絕



（本報綜述）為了應付上周六的示威，除了全州統一執法外，有56名波特蘭警隊的快速應變小隊人員更被委任為聯邦執法人員。周二，波特蘭市長惠勒要求聯邦執法部撤除這批警員的委任狀。

原來上周六被委任為聯邦執法人員的警員，其委任有效期到今年年底。委任為聯邦執法人員的意思是，當這批警員遇到襲擊時，聯邦法院就可以用襲擊聯邦官員的罪名來控告涉事的示威者。普遍來說，聯邦的判刑較州的嚴重。

市長辦公室聲明說：「任命的重點是，任何毆打聯邦執法官員的人都可能受到聯邦指控。我對麥縣地方檢察官有信心，他將繼續起訴任何毆打或傷害警察或其他人士的人。」

這聯邦委任似乎威脅著施密特檢察官的權力，因施密特早前宣佈不會對示威者所犯的低級指控進行起訴，這事激怒了本市的執法人員，他們認為起訴對遏制犯罪是必要的。

代表波特蘭市政府的律師Tracy Reeve 在一封發給美國司法部的電郵中表示，隨著州長在周日撤銷了緊急令，這聯邦委任亦應隨之而無效。而波特蘭警察局的指揮權力亦應歸還回惠勒市長和波特蘭市議會的手上。

非裔市議員哈迪斯蒂在推特上說，她完全同意市的觀點，並要求這56名被委任的警員不要參與應付示威的行動。因為波特蘭人已清楚表明：我們不需要更多的聯邦官員； 我們需要的是將示威現場降溫。

俄勒岡州檢察官比利·威廉姆斯（Billy J. Williams）聯同俄勒岡州的聯邦警官拉斯·伯格（Russ Burger）在周三下午，就波特蘭市持續發生的暴力示威發聲明，並表明不會取消波特蘭、麥魯瑪縣和州警的聯邦委任令。

在聲明中他們指波特蘭的警察和守法的市民遭受了數月之久的刑事暴力和破壞。警察屢遭到玻璃瓶、球棒，大錘，激光，石頭和其他利器的襲擊，暴徒多次燒毀公共建築物。這些暴力，既無意義也與社會正義無關。他們只會加劇這個城市無法無天的情況。有了聯邦委任的執法人員強調了對這些犯罪行為需負責及其阻嚇作用。

二人說：最重要的是，聯邦的委任支持前線執法人員及其家人，而市政府則從未有提供過這樣的支持。由於缺乏領導力，波特蘭市民和俄勒岡州州民已對波特蘭市全上板和危險狀況感到厭倦。我們呼籲這個城市和州的公民譴責暴力行為，要求追究責任，並共同努力歇止暴力行為。