市長要求向警察發出短訊進行獨立調查 警察工會提出申訴　指市長及市議員不公平

（本報綜述）波特蘭市長泰德．惠勒已默許兩名市議員的要求，對一名警長對愛國者祈禱的領袖吉布森（Joey Gibson）所發的短訊進行獨立調查。市長表示，他要確保波特蘭市的警察接受到如何分辨和應對白人主議的訓練。

上周有本地報章披露一名警長Jeff Niiya 與愛國者祈禱的領袖吉布森的一則短訊。吉布森經常組織示威，將白人至上主義帶到波特蘭，多次示威中都引來了右翼團體和反法西斯分子之間的衝突，並以暴力收場。

密切監察警方的人士表示，短訊的內容已過了火線，並且似乎顯示出警方對某些示威人士，例如『愛國者祈禱』的抗議人士更加同情和寬容，而不是像反法西斯的Antifa和「不要開槍，波特蘭」（Don’t Shoot PDX）那樣。

市議員哈迪斯蒂（Jo Ann Hardesty）表示，她對Niiya 警長向吉布森通報有關他組織內一成員的拘捕令感到困擾。她說從來沒見過警察與示威人士有這樣的通訊，她強調這些「優待」一定不會發生在「黑人的命也是命」的示威人士或其他反警的抗議人士中。

有些積極份子要求市長將警察局的日常管理工作交給哈迪斯蒂，因為她在競選時承諾要改革警察部門，而上周她兌現了她的承諾之一，促成市議會通過終止波特蘭警察局與聯邦調查局（FBI）聯合反恐特別工作組（JTTF）的反恐合作。

哈迪斯蒂與另一名女議員Chloe Eudaly向市長要求對事件進行獨立調查，並且了解警察部如何應對白人主義及政治性的示威行動。起初，市長只要求波特蘭警察局長Danielle Outlaw 為事件進行調查，但到周五，市長在聽取了兩名女議員的意見後，改變主意，決定向事件進行獨立調查。

據了解，涉事的警察Niiya 已調離處理示威的部門，警察工會主席表示，警方一向都與不同組織的示威人士建立關係，這樣做可獲得更多有關資料，以保障公眾的安全。工會投訴市長和兩位主張獨立調查的女議員，指他們處事不公。工會主席更發聲明指，市長的說法一是他不誠實，一是他無知，這也表現出作為波特蘭警察部門的監督，他根本沒有去了解警察的工作，甚至只是最基本的工作。惠勒市長隨即發聲名表示，工會有權利投訴，但不表示他要認同。市長指他將一如過往的盡他所能，支持波特蘭警察的工作。