市長競選進入白熱化　兩候選人為宣傳中的引言對罵 最新民調顯示二人支持率相若　

（本報綜述）挑戰惠勒市長連任的挑戰者伊安娜就市長在競選宣傳或在辯論中，經常引述她在早前接受媒體訪問時所說過的話：“我是Antifa”（反法西斯）和“我認為和平的示威不一定能促成對話”等，與惠勒市長爭拗。

伊安娜的競選小組在周三早上發電子新聞稿，稱這些引語被用作“右翼狗哨”，這已引發了許多對伊安娜的性命威脅。伊安娜說，“Antifa”是“反法西斯而不是示威暴力”。

伊安娜已要求惠勒市長和他的超級政治行為動委員會立即避免再用這些未經證實、不道德、虛假和危險的宣稱。她說：“我公開這些威脅，以揭露當一名以反法西斯而自豪的女性參加競選公職時發生的一切，並懇求惠勒市長停止發出“右翼狗哨”的信息，來為自己贏取政治利益。”

惠勒市長在回應伊安娜這番說話時，說：「我們非常重視暴力威脅，並敦促伊安娜女士直接與波特蘭警察局和其他部門合作，報告任何與她安全有關的真實威脅。我的辦公室可以與伊安娜女士合作，將她轉介給適當的地方和聯邦有關部門。」

本地媒體拿出市長被迫遷的新聞與伊安娜的投訴作對比。惠勒市曾因示威暴徒企圖向他在珍珠區的住所樓宇放火，為其他住客安全著想，市長被迫遷出。

根據由本地媒體俄勒岡公共傳播（OPB）在10月7日至11日進行的調查顯示，惠勒市長和伊安娜的支持率幾乎平手，市長有33%，伊安娜有34%。但面對著多個危機的波特蘭市，市長競選變數仍是很大。目前仍有28%選民未有決定，二人未來的多場辯論可以說是尤關重要的。

負責今次民調的DHM Research霍維克表示，調查顯示，許多選民對城市的發展方向感到不安。霍維克的公司對400名波特蘭選民進行了電話和在線民意調查。調查發現52%的選民說政府的方向錯了，而有36%的選民說政府在朝正確的方向前進。

根據早前的民調，伊安娜的支持率領先惠勒市長11個百點。在市長忙於應付目前的示威、露宿者和疫情等問題時，一班商界人士聯同服務員國際聯盟及多個團體聯合為惠勒市長發動競選宣傳攻勢。

惠勒的競選宣傳經理指出，在過去幾次的辯論中，市長得分不少，他說當選民聽得伊安娜的說話愈多，就知道她還未準備好成為波特蘭市長。

而伊安娜的競選宣傳經理回應，他相信伊安娜更有把握爭取到那些還未決定的選票。

OPB指出，多名參與民調的選民指出，目前的決定是：應否給予惠勒多一次的機會。因為在這段時間，市長要應付的實在太多，而他也顯得非常堅強。另有選民指出，二人都不是好的選擇，但不相信伊安娜有足夠的經驗和能力來領導一個大城市。