市長準備下年度削減財政預算 指要省錢支付如加薪和退休金成本上升

（本報綜述）波特蘭市惠勒市長本周向常費基金局建議將明年的財政預算削減百分之五的開支，並去信到各部門要求他們配合，讓他盡早能草擬好在明年初提交市議會審批的財政預算案。

雖然目前，波特蘭市的稅收處於歷史最高期，但市長指出，市政府財務辦公室估計將出現高達2,500萬元的赤字，主要原因是各樣開支都有增加，包括新一份工會合約中的公務員的大幅加薪及公務員退休金供款的提升。

在市長寫給各議員和財務主任的信中，市長提到，雖然收入豐盛，但市政府的運作卻出現赤字，因為成本增加的速度比收入快得多。

市長表示，他希望為一些優先處理項目增加撥款，這包括遊民服務、廉租屋及一些基礎設施的維修等。

在信中，市長說：「本市的房屋的需求量已遠遠超出供應量，房租和樓價不斷被推高，造成了房市方面的壓力和生活成本上升。要應對本市的房屋和遊民危機的同時，又要能為公共安全和設施方面提供足夠的資源，我們的選擇實在是困難的。」

但市長亦表示，有些削減應同時可改善市政府的運作。

市長指出，各部門提交的縮減項目，應選擇縮減後仍有高效率的項目、減少甚至取消一些非必要的服務或是規範不好的服務、取消一些屬市政府的規定但又未能帶來好處的項目、及減低間接成本和行政費用後又不會影響前線服務的開支。

常費基金的收入來自地稅、商業登記稅及公用設施費，完全沒有花費的規限。