市長拒絕老城/華埠社區協會要求 露宿營遷出限期照舊

（本報綜述）擾攘了多年，位於華埠牌樓下的R2D2露宿營，距離遷出限期不到一個月，政府仍未能為其找到一個合適的安置地點。老城/華埠社區協會上周去信市長要求將限期延長，但市長一口拒絕。

本月13日，老城/華埠社區協會去信市長，希望市長能將露宿營原來定在2017年4月7日的限期延長，因為市政府一直未能兌現承諾，找到一個合適的安置地點。所以，他們希望市政府照按限期完成買賣，但暫不趕走露宿營。負責監管波特蘭發展局的泰德·惠勒市長，15日回信予協會表示，他不會考慮延期，而發展局的董事局亦重申，如果R2D2露宿營不如期遷出，他們會考慮取消交易。

目前有兩名發展商正將露宿營的業主們告上法庭，指露宿營貶低了區內的樓價，令到他們手上的物業價位較市值少了90萬元。

早在2014年，波特蘭發展局與該地皮的業主簽下買賣契約，波特蘭發展局承諾以120萬元將這幅地買下，條件是在2017年4月7日前，所有住在這幅地上的露宿者必須全部遷出。否則，波特蘭發展局將取消買賣合約，而業主亦必需歸還市政府每月給他們的付款，至今合共32萬元。業主們在簽訂買賣契約時已清楚知道這條件。

市政府曾多次為R2D2露宿營另覓新址，但多次都遭到反對，一直未能成事。