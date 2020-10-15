市長應商戶要求巡視老城/華埠區



（本報訊）上月底，波特蘭惠勒市長應老城/華埠區的商戶和機構的要求，在波特蘭發展處（Prosper Portland）的安排下到區內巡視，了解街上滿佈的露宿者帳篷的環境對營商者的影響。

陪同市長一起巡視老城/華埠的除了波特蘭發展處的總監金伯利·布拉南（Kimberly Branam）和該處的老城/華埠區經理伯尼·克羅斯基（Bernie Kerosky）外，還包括有來自中華會館的主席李汝堯和中文秘書廖懷澤，蘭蘇園董事局主席鄭永明，及其他商戶和機構的代表等。

據了解，在新冠疫情下，老城/華埠區每況愈下，店舖和花園都關了一段時間，早前重開時，發現區內情況惡劣，滿街都是露宿者帳篷和垃圾，甚至是臭氣薰天。

有商戶向市長投訴，直指睡在街上的露宿者，有很多是有精神健康問題的，他們經常對區內商戶做成滋擾，甚至嚇怕那些到訪蘭蘇園和華埠博物館的遊人。另有商戶表示，他見到露宿者在街上進行毒品交易，並指出在過去6個月，露宿者所造成的問題愈來愈嚴重，大家都希望市政府能正視。

惠勒市長向商戶代表透露，他已落實了300張臨時床位，而他亦正尋找方法，協助有精神健康問題的露宿者，市長指出這些原是州政府和縣政府的工作。

這一班商戶和機構代表相約在兩到三個月後再聚，看看到時的進展如何。

據報導，市長亦到過東區向商戶了解露宿者對該區造成的困擾。

之後，市長辦公室早前發新聞稿，表示支持市中心安全重開和可持續的經濟復甦，並講解政府目前的計劃。

市長辦公室指，市民和外地遊客都極之喜愛波特蘭的市中心區，在走過今年最嚴峻的挑戰後，大家都希望見到這一區能早日恢復過來。這個計劃的內容包括有以下數個範疇：

清除塗鴉

惠勒市長和尤達利議員已承諾撥款10萬元，用在夜間示威活動地區中清除塗鴉的工作。 到目前為止，已花了近6萬元。

清理垃圾

自6月以來，市中心區共進行了三次的清理垃圾行動，總共清除了11,000磅垃圾。同時，自6月以來，波特蘭市區清潔與安全中心已收集和清除了22,160袋垃圾，總計超過50萬磅。這足可載滿24輛垃圾車。此外，市政府與其它部門和商業伙伴一同加入垃圾協調工作小組，以確保能充分利用我們的集體資源來應對這問題。

刺激零售

市長辦公室正在與包括老城社區協會、波特蘭商業聯盟、波特蘭旅遊、公共機構和其他社區夥伴緊密合作，以提高現在市中心營業商戶的知名度。

露宿者安全

對於無家可歸的人來說，疫情大流行使事情變得更複雜且更不安全。市長要求露宿者服務聯合辦公室在秋季和冬季期間，增加數百個新的24小時開放室內庇護所，並提供食物、淋浴、洗衣和住房導航服務等服務。

Charles Jordan 和Mt. Scott社區中心已率先宣佈成為室內庇護所之一，一共提供175個床位，未來有更多場所加入。市政府還在社區周圍放置了100台流動公廁，以確保露宿者可獲得基本和必需的服務。

公共安全

政府正不斷向社區發放最新的資訊，從市長的19點計劃中的重大改革，到參與社區的機會以及近期示威活動的信息，讓市民時刻了解所有公共安全舉措和服務。

波特蘭警察局已增加其調查資源，並與麥縣地方檢察官合作，以確保成功起訴暴力或犯罪破壞者。

波特蘭市政府表示，希望藉以上的一連串措施，能讓居民、工人和遊客

市中心感到安全。