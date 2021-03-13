市長尋求200萬元重整巡邏警隊應對槍擊事件
（本報綜述）波特蘭市在發生了20宗兇殺案後，惠勒市長表示會找來200萬元的一次性撥款，支持重組警隊在街上的巡邏服務，藉此對本市愈發激烈的槍擊案件起阻嚇作用。惠勒市長在周四與非裔社區領袖和宗教領袖一起進行會議時宣佈了這消息。
領袖們在會議敦促市政官員立即採取行動，以防止更多的人死於槍擊事件，特別是受暴力事件影響最大的非裔年輕人。
這班領袖們去信市長和市議員表達意見，他們希望能召集一支穿制服的警察巡邏隊伍，對獲得的犯罪情報採取行動，攔截和扣押槍支，藉此阻止槍擊和連串報復性暴力；並對槍擊案件進行後續調查，與有槍支暴力危險的人進行接觸。
領袖們還要求在原來由6名探員組成的待命小組加多5名偵探，並向這小組增加撥款，讓他們可以24小時應對槍擊事件，及成立一個獨立社區委員會，收集有關警員截車和逮捕，以及工作有效性等數據。
領袖們的建議是按波特蘭警察局長洛弗爾在去年年底提交市長的計劃為藍本，經過多月來與市政府人員商討下的結果，並得到惠勒市長的支持。
根據洛弗爾局長的要求，這隊穿制服的警察巡邏隊伍由兩名警長和12名警員組成，局長亦要求市政府批准警察局重新聘用已退休的警員，這些職位只屬臨時性，為期兩年，以幫助巡邏隊伍的工作。
惠勒市長提到這巡邏隊伍與已被解散的槍支暴力小組主要的區別時指出，最主要是前者成立一個新的社區監督委員會，收集數據。市政府將僱用數據分析師，直接與委員會合作。委員會成員與市政府或警察局沒有任何關係。
惠勒市長說，他打算在未來幾週內將該提案提交給市議會。他說，這筆資金將來自市政府在去年秋天創建的一個城市儲備應急帳戶，該帳戶現在有630萬元的餘額。
在會議中，本市一名社會維權人士愛德華茲要求大家 “醒一下”，為警方提供資金，擱置分歧，共同制止流血事件。
另有領袖提到：在街上流的血實在太多了，我們必須集中精力，決心要做點事。並指出，看到社區要生活在恐懼、創傷和苦難之中，他們心感痛心。
也有人指出，我們想推動警察改革，同時亦要幫助制止槍支暴力。
波特蘭市副警察局長戴維斯說，警方知道單靠警方的力量是無法對抗暴力的，必需要與社區成為合作夥伴。
非裔女市議員哈迪斯蒂是解散槍支暴力小組的推手，在上月，她就說到：在社區決定如何重新定義城市公共安全之前，她反對向警隊提供任何額外的資金。
新上任的聯邦調查局（FBI）波特蘭分部的主管基蘭·拉姆齊在周一表示，波特蘭市不斷上升的槍支暴力和死亡個案已嚴重危害了本市的公共安全，而FBI要協助本地執法機構制止這情況。
拉姆齊指出，9個星期內有近200宗槍擊事件，10多人因此而死亡，超過50人受傷，這些數字已明顯的指出本市的暴力案件正朝著一個絕對錯誤的方向走。
波特蘭市去年的槍擊案件有近900宗，是2019年全年數字的兩倍半；至於兇殺案件方面，2021年至今已有17宗，而2020年在同一時期只有一宗。
拉姆齊表示，FBI可能會提供金錢、人力或是科學鑑證技術等，幫助警隊破案。他說：“這是一場公共安全危機，我們必須開始積極進行打擊。”