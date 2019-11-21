市長宣告2019年11月20日為波特蘭市慶祝鐵路完工150年紀念

（本報訊）三十多名華人社區代表周三早上出席了波特蘭市議會，支持當日泰德惠勒市長的宣告，確認早在150多年前在美的鐵路華工對美國作出過最重要的貢獻。

出席會議的，有要求市長作出宣文的多位同源會成員，包括應馬麗珍及應書琪、李素娟；中華會館多位成員，包括主席李汝堯；秉公堂周世昌主席夫婦；波特蘭華埠博物館的Terry Chung 夫婦；李氏公所代表李素英；合勝堂代表廖懷澤等出席。

同源會的應馬麗珍和李素娟、中華會館主席李汝堯及亞太裔聯盟（APANO）副主席Duncan Hwang 在會上發言。

應馬麗珍講述了鐵路華工當年艱辛的工作情況，他們在接受最低的工資，卻沒有住食的供應，他們只能棲身在搭建的帳篷或是建成的隧道內，所做的亦是最危險的開山劈石涉及爆破的工作，在整條鐵路建造的過程中，都不知犧牲了多少華工的性命。創辦了史丹佛大學的大商家、政治領袖利蘭·史丹佛在當時就曾說過，沒有這班華工，這項鐵路工程是不能按期完成的。應馬麗珍又提到，當年的華工辛勤的建造了接連整個美國大陸的鐵路，但在完工的慶祝儀式上卻沒有華工的蹤影，隨後美國國會更推行排華法，禁止華人擁有物業和禁止在美華人的家屬到來團聚，並且受盡不公平的對待。

同源會的李素娟在作見證時談到在波特蘭的早期華人和現時的華人移民，她說：一個忽略歷史的一代是沒有過去也沒有未來的，她希望這一段被遺忘了的歷史片段，能夠放入學校歷史課程內，反映出美國真正的歷史的同時，也確保將來一代的華人不會不知道有這一段的歷史。

中華會館主席李汝堯在發言時表示，他是第一代土生土長的華人，每次他見到鐵路都會想起鐵路華工的故事，而事實上在美國很多地方，包括本地區，有不少的城市基礎建設都是由華人建造的，而我們必需要將這些事蹟傳揚下去，從過去的歷史中學習，使明天會做得更好。他又指出，美國人有著不同文化，不同意見，來自不同背景的人士，只要大家一起努力、包容，一定能帶來更好的成績，讓今次的宣告都能提醒我們，在萬眾一心的情況下，我們能做得更好。

亞太裔聯盟的Duncan Hwang 在發言時談到小時候經常留在父母開設的餐館內，每次他看到中餐館時就會想起小時的情況。他多謝這些年來波特蘭市政府對華人聚居的翡翠區不斷作出的投資，惠及不少華人和其他少數族裔人士。他指出宣讀公告只不過是第一步，第二步是如何能讓亞裔人士發聲，他希望政府能盡最大的努力讓亞裔人士在往後的日子裡，能在波特蘭市生活在公平公正的環境中。

最後，應馬麗珍表示，歷史並不只是過去，也是屬於現在，我們每一位都會同行。

惠勒市長表示，這是一個極為感動，有豐富資訊的講話，非常高興市政府能聽到這些故事。Eudaly 議員指出，我們不能在未有更正歷史後，慶祝歷史。150年前的不人道，不公平，在150年後仍存在，她強調，大家不單單只與移民社區慶祝這一個歷史，而是要支持他們，與他們站在一起！Amanda Fritz 議員則多謝大家為她上了一課珍貴的歷史課。

最後市長宣讀了宣文，並宣佈2019年11月20日為波特蘭市慶祝鐵路完工150年紀念的日子。