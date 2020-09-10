市長宣佈穩定住屋需要新措施　業主凡加租都需支付租客搬遷費　



（本報綜述）波特蘭市推出新的租客援助計劃，惠勒市長特在周二早上的新聞會中公佈，並指推出這援助金是要穩定弱勢家庭的住屋需要。

最新的數據顯示，新冠疫情加劇了住房負擔能力的問題。目前，每4名波特蘭市租客就有一名的每月租金佔收入超過一半。自5月份起，本市有12%到15%的租客是無法交租的；他們多是住在C等的物業內，這大多是樓齡較舊和集中在較東邊的。在疫情期間，無交租的比率最高更接近20%。

至目前為止，未付的租金總值約2,200至2,800萬元，如事態不變，到2021年的9月，總欠租會高達1.2至1.25億元。

說到收入，就業和住房方面的差異，就意味著對黑人、原住民和有色人種（BIPOC）社區的影響更大。他們多是租客，並且多數從事服務性行業，而這些行業最容易受到健康和經濟的影響。平均來說，波特蘭的黑人和原住民家庭將40%到60%收入用於租金。

市長表示，雖然之前市政府有撥款幫助無力付租的市民，但事實上有需要的市民還有很多，我們需要聯邦政府和州政府與本市一起解決這問題。

在新聞會中，惠勒市長提出修改本市強制性搬遷條例的緊急規範，只要業主加租，業主就需要支付租客的搬遷費。在目前法例下，業主加租10%之內就不用付搬遷費。

市長又指出，在疫情期間，我們需要保護有可能失去住屋的房客，並支援因租金上漲而需要搬遷的租客。另外，市長已要求波特蘭房屋局在現有的資金中，撥出約50萬元用於穩定和援助東區的住屋問題。

惠勒市長還宣佈正在考慮頒發一項行政命令，將本市的驅逐令延期至今年年底。市長還強調州和聯邦政府以及財務機構應聯手，對住屋不穩定和未付租金引致的影響，尋求解決方案。

甚至在疫情之前，已有太多的市民僅因一場醫療危機，或是家庭緊急情況，或失業就馬上變為無家可歸。惠勒市長說：“我們需要保護租客，同時亦要確保業主不會因此而不能支付每月的按揭，最終導致銀行收屋。”

市長指出，今次宣佈的援助措施都只能是暫時性質，但能夠保證市民可以留在家中就已是目前最重要和最有效的行動。

另外，俄勒岡州房屋及社區服務的本地創新快速住屋計劃已在近期撥出1,520萬元，用作發展165個住屋單位。