市長宣佈向受新冠疫情影響市民放發500元紓困金 還未有領到的有需要人士　明早9時開始即可到上網申請



（本報訊）波特蘭市長惠勒今天宣佈向受新冠疫情影響，導致出現健康或財務困難的波特蘭市民，發放500元的紓困金。，以幫助這等人士和家庭支付食品、護理藥品、租金、水電費以及交通費等。申請日期分兩輪，首輪由10月27日早上9時起，第二輪在10月30日下午一時起，只接受網上申請，先到先得，網址：www.pdxassist.com。

這是由慈善機構United Way與市政府合作的「波特蘭新冠疫情家庭援助計劃（CVHAP）」，這計劃屬於市政府撥予房屋紓困項目3,600萬元的一部份。今次的紓困金將以預付借記卡形式發放，有2,800張借記卡分兩次發放。

申請人必須是18歲或以上，居住在波特蘭市內，新冠疫情令到收入減或健康受疫情影響，同時收入是收入中位數的80%以下。一家最多可同時有四人申請。

申請表內所需的個人資料不會包括公民、社安號、銀行等敏感資料。如成功申請，申請人將在四個星期內收到借記卡。

惠勒市長表示，波特蘭市政府對對新冠疫情的危機的緊急應變，將住房穩定，食品安全和支援社區最脆弱人群等列為優先事項，這項家庭援助計劃將有助於減輕那些最受影響而每天在掙扎的市民。

華人如已經俄勒岡華人聯盟領了500元卡，這是同一樣的援助金。