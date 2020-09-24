市長威脅要撤出露宿者項目 縣長稱其為“令人髮指”



（本報綜述）波特蘭惠勒市長日前在接受本地俄勒岡人報訪問時說，如果有更多市內的露宿者得不到及時的庇護床位，波市會考慮撤出與麥魯瑪縣合作的露宿者聯合辦公室（Joint Office of Homeless Services)。

惠勒市長說，他希望縣政府向長期經歷無家可歸的人士給予更多援助。他說，他已要求市政人員尋找資源，以便在11月前至少開設300個新床位，並表示如麥縣不採取類似的行動，市政府將從聯合辦公室撤資。

市長說，“我們希望與我們的夥伴合作，並鼓勵他們與我們一起致力於長期露宿街頭的人口。 但如果有必要，波特蘭市會選擇朝著自己的方向發展。”市長繼續說： “因為那是我們需要投入資源的地方，我們經常接獲市民的大量投訴，希望我們解決這問題。他們希望以人道的方式解決睡在我們街道上的人。我同意他們的觀點。”

麥魯瑪縣縣長卡弗瑞週二表示，她不確定市長在說什麼。她指，聯合辦公室一向將解決長期露宿者問題作為優先事項，為數以千計的兒童、長者、退伍軍人和有嚴重健康問題的家庭提供住房的努力，這是不應被抹殺的。縣長引用了五月選民通過，針對高收入者的新所得稅為例，該稅收預計將在10年內，每年籌集2.5億元為波特蘭地區露宿者提供服務。縣長指出這就是彼此合作的努力成果。

卡弗瑞在一份聲明中說：”這一切，泰德·惠勒全都知道。”縣長指，他威脅要將我們獲取的成績歸零，危害到成千上萬人獲得服務的機會，這全因為市長要在競選連任中增加勝算的一次絕望的嘗試。 她描述惠勒威脅要退出聯合辦公室是“無恥的”和不屑一顧的。

根據麥縣的報告，去年有2000多人睡在街上，汽車或廢棄建築物內。無家可歸的倡導者說，新冠疫情加劇了整個經濟狀況，導致更多的人變成無家可歸。

根據疾控中心的建議，不要採取積極的掃蕩行動，將露宿者趕離營地，以免加劇病毒傳播。縣長指出，這就是市民到處都見到露宿者的原因。

由市和縣資助的露宿者聯合辦公室成立於2016年，負責監督露宿社區在整個麥縣獲得社會服務的援助。 在此之前，市政府負責向單身男性露宿者提供服務，縣政府則為家庭和婦女露宿者提供服務。其後市和縣的領導層最終同意避免重複，成立一機構來集中資源和責任。聯合辦公室的政府間協議將於2022年6月終止。

根據市和縣的記錄，露宿者聯合辦公室今年夏天獲批的預算為1.17億元，其中包括來自縣政府的3,270萬元，市政府的3,250萬元和聯邦的4,190萬元。

自惠勒就任市長以來，聯合辦公室的庇護床位翻了一番。 這些工作大部分是在惠勒上任之前就開始的。惠勒曾多次讚揚聯合辦公室的工作。2019年，聯合辦公室為緊急庇護所中的8,530人提供了服務，這是有記錄以來最多的。

惠勒表示他不認為目前大家看到的情況是人道的做法。而且在疫情期間，政府沒有採取任何補救措施，甚至是比前所做的更少。加上很多近期才成為露宿者的人，令情況看起來更糟，街上的人愈來愈多。市長再指，他相信聯合辦公室直到最近才將注意力集中在長期露宿的人們身上，並認為“為解決露宿者問題所做的實在少。

縣長卡弗瑞指，有更多的露宿者是因為疫情，而不是聯合辦公室。她認為，聯合辦公室領導的行動是為了防止大批露宿者爆發新冠病。聯合辦公室在8月報告了有30宗確診病例是涉及露宿者的。

負責掃蕩露宿者的營地是市長辦公室的工作，惠勒市長說，根據疾控中心的指引，除非營地對那裡的人或周圍社區構成嚴重的健康威脅，否則市政府會暫時減少營地的掃蕩工作。

縣長卡弗瑞繼續說，她不能代表市長的團隊說話，但縣政府的團隊從來都要求聯合辦公室提供最好的服務。縣長指向市長：”做的事不能為了有好的體面或是要勝出競選，這項工作是與最脆弱社區成員的生活攸關。這項工作是給他們的，不是給我們任何人的。”