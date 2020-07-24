市長在示威現場 聆聽意見也經歷了催淚氣襲

波特蘭市的示威已成為全國媒體焦點所在，昨晚惠勒市長接受媒體的挑戰，親自落場站到示威的前線，與示威者對話聽取意見，也一同與示威者受到聯邦執法人員多次用催淚氣襲擊。

昨晚已是本市示威的第56夜，可能因為市長一早放風會到示威現場，結果來了超過2,000人集結在市中心。

市長承諾示威者會無懼聯邦人員的襲擊，會與他們一起對抗，市長指他要敲響警號，警告全美其他城市，在聯邦執法下，他們的城市有可能發生的場面。

惠勒市長在示威開始時已到場，站在示威群眾中，聽取示威者的意見。與示威者的對話主要圍繞著聯邦執法，市長指出示威者已採取了正面的行動來對應：到現場，大聽呼喊，齊心和清晰的指出－我們希望他們離開！

有示威者質問市長為何現在才出現，市長卻說他有，並列舉一連串市議會採取的措施；有示威者甚至將向市長的訴求投影出來，這包括迫聯邦人員離開，釋放所有被捕的示威者，大幅削減警察經費，和辭職！

當示威者問市長會否解散警隊時，市長說他不支持這做法；有人問會否將警隊交由哈迪斯蒂議員管理時，市長說現不是時候。早前哈迪斯蒂因在市長監官下的波特蘭警隊向示威群眾施放催淚氣，指市長監管不力，要求市長將監管權交給她。

昨晚的示威仍是激烈，主要據點仍是聯邦法院法院和司法中心，聯邦人員在原來包圍這兩座大樓的鐵欄前再加一重鐵欄，引起示威者極度不滿，示威者投擲煙火，引起大樓門外起火。聯邦人員多次從大樓走出來施放催淚氣體。

約11時15分市長走到示威的前線，他向群眾說：如果聯邦人員向你放催淚氣體，就等於向著我放催淚氣體。未幾聯邦人員就向著示威人群施放催淚氣，有人向市長遞上一個膠眼罩，但經多次的襲擊，市長也表示難受。

市長說：「我感到刺痛，難以呼吸。我老實的跟你說，我們沒做任何事來刺激執法人員採取這樣的行動。」他表示自己不害怕，但感到憤怒。

市長在示威現場逗留了數小時後，示威者由當初的平心討論轉為極具攻擊性，約午夜時份，市長在多名保驃掩護下，走離現場。

波特蘭警方在凌晨12時半宣佈這為暴亂，並發出了近10次的警告，但強調未有施放催淚氣體。而聯邦執法人員，在隔一段時間就出來施放催淚氣體，驅趕集結的人群。到凌晨三時還有示威者在現場。