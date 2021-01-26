市長召開新聞講述本市目前面對的多個問題 同時回應向搔擾者噴胡椒噴劑事件



（本報綜述）波特蘭惠勒市長在周一早上召開新聞會，在會上講述了目前本市正要面對的多個問題，包括本市在疫情後的經濟復甦、可負擔房屋和已被解散的減少槍支暴力小組的未來命運等。

市長在會上表示，他首要處理的是，針對市民報案後警方的回應時間與波特蘭警局合作，確保在接報後，每宗案件都能派出適當數目的緊急人員。

市長說：“我們應該盡可能確保對所有高度優先個案作出回應，或者至少向報案人有個交待，解釋發生了什麼事。”市長計劃與波特蘭警察局局長和緊急通訊主任商討，以獲取他們的意見。

市長亦回應了記者提問關於示威和因疫情而要關閉所造成的影響等問題。

市長說：在本周剛發布的一項研究表明，到市中心的人流下降了80%，主要原因是疫情，所以在未能解決疫情危機之前，市中心將不會反彈，加上還有露宿者問題。同時市長又遣責市內不斷出現的暴力破壞，市長表示他正與執法部門和其他地方領袖商討應付那些破壞建築物的暴力示威者的新方法。

聯同其他市議員，市長呼籲民眾支持留在波特蘭Be Here in Portland的新活動，這項活動旨在鼓勵市民將消費投放在本地的商號，這等商戶正經歷困難的時期。

在新聞會上，有記者問到在剛過去的周日，市長向一名男子噴胡椒噴劑的事件。

市長表示，當晚他與前市長山姆．亞當斯在一家酒吧的戶外用餐區內用膳，被一名中年白人男子用手機窮追著拍攝，該名男子指市長沒有戴口罩，違反法例。當市長要上車離去時，該名男子仍追貼拍攝，拒絕後退，於是市長用椒噴劑噴向他。

根據警方的消息，市長表示，當時擔心自己的人身安全，因為近期他也曾在類似的情況下身體受到傷害。另外，亦考慮到沒戴口罩的男子面正向著他，擔心會感染新冠病毒。他告訴男子要退後，並警告會使用胡椒噴劑，但該名男子一步也不退。

惠勒指該名男子似乎很驚訝，並退後了，然後說類似”我真不敢相信你剛使用胡椒噴劑噴向我。’”在向男子扔了一瓶水以便他可以洗眼睛後，市長就開車離開。

警方表示，在看過該酒吧的監察視像後，確定市長所說的是當時所發生的實情。