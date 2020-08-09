市長候選人拒絕譴責暴力　稱示威者對警察的憤怒是有效的

在初選時出線，並於11月與惠勒市長競逐下任波特蘭市長的候選人莎拉．伊安娜（Sarah Iannarone），日前在接受電視台訪問時發表了她對目前示威的看法，她拒絕譴責示威者的暴力，並指要對抗警察暴力，這是需要做的。

伊安娜將警隊問責作為她主要的競選政綱，她曾多次參與示威，並提出種族平等和結束警暴等綱要。

在本地八號台的專訪中，主持人問伊安娜會否對70多晚示威中一小撮示威者的暴力和破壞行為進行遣責時，她說：「我知道沒有人能控制一場社會運動，我們必需明白，這些示威是健康民主制度的一部分，我認為，和平示威不一定能促成對話。」



波特蘭警察局長洛維爾用「難以理解」來形容過去幾晚的暴力示威。局長稱示威者是有計劃地襲擊警察局，而這些毫無意義，企圖傷害警察和摧毀警察設施的行為，是應該受到譴責，並且需要停止。

主持人再問伊安娜會否譴責這些包括向內有人在工作的建築物內放火的犯罪行為時，伊安娜再度迴避。她說：「我不是放火的人。我不是在這裡告訴他們如何示威抗議的人。」

主持人再進一步追問時，伊安娜說：「這就是我要說的。他們對警察的憤怒是正確的。警察的暴力和在街頭謀殺黑人的問題，比小規模的破壞來得更重要。」

當問及如何能解決問題時，伊安娜表示，除非警察停止暴力和執行強制問責，否則她見不到示威會停下來，她又指出，波特蘭警察局應該要將示威現場的衝突降級，而不是要宣布為暴動，也不應要使用警棍和催淚氣。她繼續說：警察未有做好他們的工作，而至目前為止，洛維爾局長都是用警暴來回應示威者的暴力，這就已破壞了示威者正在努力要達到的訴求。

在去年底的一期《花花公子》雜誌，一編以Antifa in Focus為題的文章中引用了伊安娜對反法西斯主義（Antifa）的言論：「我們社會對這問題的認識和了解不足，令我感到非常失望。 因為這問題一直存在政制系統中，所以使用激進的策略很重要，儘管我絕對認同選舉的重要，所以我參加競選。」

在節目中，主持人問在文章中所說的是甚麼“激進策略”時，伊安娜說，激進是指將警察部隊非軍事化，將撥款轉而投放在食品儲存儲，和確保家庭能夠獲得普及的早期教育等。她也指出，只是右翼中有人認為法西斯主義者是負面和令人恐懼的一群。

「Antifa」是「反法西斯主義（anti-fascist）」的縮寫，是因應極右派而崛起的。Antifa份子也許各有不同的政治背景，但大多反威權、反歧視，不少人也有反政府傾向。和傳統左派不同，他們不介意使用激烈的破壞手段來達到目的。

伊安娜繼續指，右派人士稱她為無政府主義者、共產主義者、恐怖分子等，因為他們害怕那些不怕被欺侮的激進人士。她又說，那些支持法西斯主義的人不應該投她一票。

在示威期間，市議會中唯一的黑人議員哈迪斯蒂曾提出要求，要市長放棄監管警察部的權力，由她來監管。節目主持人問伊安娜對此看法時，她說如當選市長，她一定會讓哈迪斯蒂負責監管警隊，因為哈迪斯蒂是本市改革警隊的倡導者，並指出如哈迪斯蒂對這有信心，她一定會支持她。

但在市長的競選中，哈迪斯蒂卻選擇支持惠勒連任，因為她說一個任期（4年）的時間不足以讓在位的市長完成他的工作和達到改革的目標。

對此，伊安娜表示尊重哈迪斯蒂的決定，但說，四年時間是足夠的，如果一名市長四年內都顯示不出其效率，為何還要再來一個四年！

七月，波特蘭市槍擊案件之多是破了30年來的紀錄，警察局長洛維爾認為解散「減少槍枝暴力隊伍」是一個錯誤的決定；伊安娜卻早已提出要解散這隊伍。對如市政府削減警察部門1,500萬元經費的決定，伊安娜指這數目遠遠不足夠。她表示，如當選，她將支持民眾提出削減警察部門的5,000萬元經費。她又說，目前當官員真容易，在街上的民眾就已告知你他們想要甚麼。

在東南區的警察局連日來遭到示威者的暴力破壞，包括放火燒警局等，附近一帶的居民也開始極之反感，有年長居民，甚至推著助行車走出來對抗示威者，雖遭示威者淋漆油，用鐳射強光照射，甚至到反抗居民的家復仇，居民都出來反抗將示威者趕走，居民計劃在周日下午到警局外抗議。

一名居民表示：這是我住的地方，你們不是在幫助我的黑人朋友。破壞財物是不對的，你可以說你喜歡的話，但請成為解決問題的一份子，而不是問題的一份子！

候選人伊安娜顯然較現任市長泰德．惠勒激進，決定投票給誰，似乎就得看看平息示威的成績表！