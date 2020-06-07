市長下令警察不能用音波炮來驅散人群並要求停用催淚氣　除非在生命受到威脅時 並強調: 與非暴力示威者團結一致!



（本報訊）一名黑人弗洛伊德的死，掀起了全國連夜的示威，除了抗議種族歧視外，也對警暴表示不滿。美國多個城市的警務系統正遭受到前所未有的考驗。本週五，明尼阿波利斯、丹佛和西雅圖等一些地區和城市的領導人們開始採取行動。波特蘭市也緊隨腳步，惠勒市長今天宣布，警察只能在生命受到威脅時才可用CS氣體來控制人群。

市長和副警察局長在周五的新聞會中已多次被記者問到會否停用CS氣體的問題，特別是在疫情期間，大家都關心CS氣體會刺激呼吸道，影響民眾健康。

市長昨晚出席示威者的集會，在發言後一直被示威者追問西雅圖已禁止使用催淚氣體30天，波特蘭市會否跟隨和何時會停用催淚氣。

市長當時表示，他非常支持禁止使用催淚氣體30天的建議，但他需與官員商討後再作決定，但示威人士一直在呼叫：立即停止！

當晚稍後，當聚集群眾開始散去時，有一群示威者開始向警察投擲磚頭和雜物，警方在警告下，向示威者發射催淚彈作驅散。而過去多晚的示威都是和平開始暴力結束的，幾乎每天晚上警方都使用催淚彈來驅散人群。

惠勒市長在周六發表了特別聲明，以下是聲明的一部分：

『我與非暴力示威者團結一致，傳達一個強烈的信息，我們早就應該進行有意義的改革和恢復社會正義。

社區對使用CS氣體進行人群管理感到擔憂，尤其是在大流行的時期。我也有同樣的擔憂。今天，我指示波特蘭警察局長雷施，禁止使用CS氣體，除非在生命安全受到嚴重和直接威脅，而沒有其他可行的分散人群方法時。我堅信，不應該使用這些氣體來驅散非暴力示威者或一般民眾；僅應用作應對威脅生命安全的暴力行為。我的首要任務和重點是保護示威者，緊急救援人員者和拘留在司法中心的人士的生命。 』

目前仍未清楚使用催淚氣體的守則有何變改，也未有清晰指引何謂「生命安全受到嚴重和直接威脅」。又或是實際的決定權仍是在場地上的警官。

市長亦表示，他非常有信心，波特蘭警察，麥縣警方和州警都會認同示威人士的聲音，並以專業的方式處理問題，以顯示出警隊的核心價值。

全球有多種催淚彈，波特蘭現時只用 CS 氣體，因為相對其他成份是毒性較弱，但仍然會刺激中彈者的眼睛、皮膚與呼吸道。

惠勒市長昨天已下令警察不能用發出巨響的音波炮來驅散人群。

據了解，本市的黑人組織Don’t Shoot PDX（不要開槍波特蘭）正要控告波特蘭市政府，要求警察停止使用催淚氣體。在這集體訴訟中，這團體聲稱，在明尼阿波利斯警方拘捕中引致弗洛伊德死後，警察無理地向抗議警暴的示威者使用催淚瓦斯。