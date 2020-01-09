市議員Nick Fish 胃癌離世　享年61歲

（本報訊）波特蘭市政府的資深議員Nick Fish (尼克．菲士）於一月二日離世，享年61歲。約兩年前，菲士議員知道自己患有胃癌後，一直抱持積極的態度去面對，至12月31日宣佈因健康問題需辭去職務，但於兩日後（1月2日）終不敵癌魔而離世。波特蘭惠勒市長隨即發文，對菲士議員的離世深感傷痛，表示市政府痛失了一位盡心盡責為波特蘭市的好領袖。

他的家人已定於2月8日下午三時在波特蘭州立大學的Hoffman Hall 內舉行紀念尼克．菲士的追思會。

菲士議員出生於紐約的一個政治世家，曾祖父曾任州務卿，父親及祖父都是美國眾議員。菲士議員原來是一名律師，早年為一名麻省的眾議員工作，從此踏足政治，當年因妻子受聘為波特蘭州立大學教授而遷居到波特蘭市。

在2008年已被選為波特蘭市議員，並多次成功競選連任，至今服務已超過10年。他對波特蘭市的服務得到了不少政府和市民的讚賞，一直在露宿者問題上提出了不少創新的意見，並負責監管公園康樂和水務局的運作。不得不提的是，在2013年當時的希斯登市長特別將水務局和環保局交給菲士議員管理。

與菲士共事多年的女市議員Amanda Fritz 表示，菲士的管理技巧非常出色，加上他一向對工作的熱誠，令到這兩部門成績斐然，並且成功挽回過去市民對他們的不信任情況。菲士曾經被奧巴馬政府邀請在房屋局擔任要職，但卻拒絕了這機會，Amanda Fritz透露，當時菲士說這雖然是我夢想的職業，但因為已承諾在波特蘭市的工作，所以一定要先做好這工作。曾與菲士共事的人士形容他是一個有智慧、有說服力、充滿活力的領導者，對市內的貧苦大眾特別關懷。

菲士議員一直關注亞裔社群，與華人社區的聯系緊密，經常出席華人社區的活動以是支持。前任中華會館主席的應書琪對菲士的離世表示痛失了一位好朋友。應書琪表示菲士是一位與別不同的政界人物，當時他還未當選議員前已主動與華人社區接觸，應書琪指出他在當選為波特蘭市議員後，並未有像一些只要你的選票，當選後就不再理會你的訴求的政界人，菲士繼續與華人社區保持緊密的聯系，特別在有關老城/華埠的事情，每每都先徵詢華人社區的意見，以華人福址為優先考慮，極之尊重大家的意見。應書琪由讚賞菲士做事態度認真，每事都親力親為。

菲士議員亦多次出席和支持由波特蘭新聞舉辦的大型新春活動，記得去年，當時他正在化療期間，他向本報表示，如健康狀況允許的話，他一定要來支持向華人社區拜年，但當天他身體情況較差未能出席。本報負責人許張淑儀表示，與波特蘭市政府接觸多年，菲士議員是少有的一位樂意聽取民意，特別關心社區問題，並會立即出手相助的一位勤政愛民的議員，對他的離去，感到非常惋惜。

按法例，這個空缺應在60天內進行選舉，市政府計劃在今年五月的初選中加入這項選舉，希望能減低市政府在進行特別投票時所需的費用。到時加上泰德．惠勒市長和市議員Chloe Eudaly競選連任，及Amanda Fritz 不在連任，波特蘭市議會將有四個職位需市民投票選舉出新任人選。