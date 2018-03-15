市議員候選人推出四億元解決露宿者問題計劃 聲稱四年內　讓75%露宿者獲安置

（本報綜述）任期到本年底的市議員Dan Saltzman 宣佈不再競選連任後，他的位置吸引了多位人士參加競選，同時大家都集中火力在解決本市當前最迫切的露宿者問題。其中一位候選人埃蒙斯(Emmons)，亦於周二公佈他一個四億元的「波特蘭住屋計劃」（The Portland Home Project）。

按這計劃，埃蒙斯預計能在兩年時間內清除所有街道上的流浪營，並在四年內讓75%的露宿者獲永久安置，餘下的25%入住收容所。埃蒙斯更直指市政府和縣政府應立即採用他的計劃，並從餘下的可負擔房屋債券基金中撥款支持。

由埃蒙斯提出的「波特蘭住屋計劃」要求在未來四年內全力集中提高對露宿者服務的資助，並由一個全新的公私營機構所組成的團隊（CFCi）負責統籌、資助、協調和執行。所增加的資金將用作短期性建造和改善緊急收容所，購買現有成本較低的房屋或特別設計的小型單位，包括小屋、配套住宅單位及單人柏文住宅單位等。

計劃亦要求與流動房屋建造廠合作，建造一些成本低於10萬元的單位。這成本水平正是目前市政府花費在每間可負擔柏文單位成本的一半，同時建造廠亦可為露宿者提供工作的機會。

一路以來都參與本地的可負擔房屋建設的建築設計師，埃蒙斯指出，要應對目前整個露宿者問題，我們需要更多的資金和努力，並不是在問題的周邊做只是一點點的事情。

在過去幾年，市政府和縣政府已聯手應對露宿者的問題，並且已大幅增加撥款，同時波特蘭市的選民亦於2016年底投票通過一項2.58億元的可負擔房屋債券項目。

埃蒙斯指出，好明顯，市政府和縣政府所做的未能追得上所需的，單是看看街道上的露宿者所設的營幕數字就知道。

他說：無家可歸的問題已嚴重破壞了本市的經濟競爭能力和將我們的城市撕裂。波特蘭市的文明文化正被刻薄的言詞和粗暴的行為所取替。我們曾經清潔的城市現已變得骯髒，人們在孩子面前公開使用毒品，餐廳的服務人員被要求鏟走店舖門前的糞便。有不少市民因為安全理由已不讓他們的孩子在街上自由地行走。我們整個城市的心靈已受到損害。波特蘭市一直在吹捧的宜居性，正受到了衝擊。

埃蒙斯已將這計劃的詳情放在他的競選網頁內，他要求市政府立即撥款並考慮推行他的計劃，否則要等到他獲選後，他會在市政府內大力推行。