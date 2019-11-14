市民質疑拆一間變幾間的房屋政策是否有助解決房屋問題

（本報綜述）本州在本年七通過放寬房屋土地用途，允許在原來只能建一獨立屋的地皮上興建多戶式的住宅樓房，目的是要增加本地區的房屋供應，解決房屋短缺的問題。上周在波特蘭州立大學舉行的一場房屋會議中，不少住屋的擁護者均對此法案的成效表示贊賞，並指出這法案在全州多個地方協助解決了不少社會的問題。

這法例讓業主將原來的獨立屋改建為多間面積較小，價格更能負擔的房屋，協助舒緩本地區的房屋危機。法例似乎得到不少正面的支持，但West Linn 和Lake Oswego 的市政府卻持有不同的見解。

West Linn的市長Russ Axelrod 表示，這個房屋用地的修訂是一個愚蠢的做法，因為該市的基礎建設不是按高人口密度的城市來建設的，同時市議員亦擔心，新建的單位對不少租客來說仍是不能負擔的。Axelrod市長指出這房屋政策似乎創造更多的問題，而不是解決問題。

Lake Oswego 市議會則考慮向將現有房屋拆掉重建成多間小房屋的業主徵收15,000元，用作資助該市的公園康樂項目，希望藉此減低新建小房屋的數目。

至於波特蘭市，是法案的大力支持者，波市早在州長提出這法案前已開始研究放寬獨立房屋土地用途，按波特蘭市的建議，一塊獨立屋的用地上，可分拆建成最多四個單位的住屋，甚至有議員認為可由四間提高至六間，希望藉此能為夾心階層提供更多住屋的機會。波特蘭市議會已訂於下月中對這建議進行討論。

但這建議卻引起了不少爭議。支持房屋的人士，包括發展商和土地計劃倡議人士，以及爭取社會公平的人士，他們均表示建議能創造更多低價房屋；但較保守的人士則認為這樣做將形響到整個波特蘭市原來的特式，同時亦會令到政府的服務出現緊張的情況，及未能擔保市民能負擔這等新建的房屋。

由市政府委托進行的一份獨立調查經濟報告顯示，這建議可能會帶來不同的結果。報告指出，大部份的新建單位多會由投資者所擁有，真正的自住業主數目不多。現時，位於一些低收入人口集中的地區中，原來有不少的低成本房屋，但這些房屋被拆卸重建成多間全新的房屋後，就變成不再是可負擔的住屋單位。

與此同時，大波特蘭地區將要應對在未來20年預計增加的25萬人口，建造更多住屋單位將會是刻不容緩。報告指，如建議被通過，波市在未來20年內將可望增加38,115個住屋單位，而按原來的獨立屋規定，則只能增加13,665個單位。

在上周的會議中，有講者指出，在新政策下，將會有不少人士未能負擔新單位的租金，報告中估計，新單位的租金較現時的上調近35%至月租1,823元。但在新建單位中，將有不少非營利機構參與發展，這樣將使租金保持在低水平，讓低收入人士仍能負擔得起。