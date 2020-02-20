市民要準備新一輪的加稅助露宿者議題

（本報訊）俄勒岡州，特別是波特蘭市的州民，今年的選舉中，政府將推出多項的稅項，交由州民透過公投來決定，是否加稅來資助遊民、交通、教育等範疇。

今年五月，區域政府－都會局將要求民眾投票通過增加一項新的入息稅，藉此集資來處理在本州愈來愈嚴重的露宿者問題。都會局議員Christine Lewis 表示，無論你身處市內任何一個地方的街道上，你都看到不少無家可歸人士流浪在街頭，這是本市目前面臨的最大危機，包括房屋的可負擔性危機。

新建議的稅項包括向年薪125,000元或以上的個人或聯合報稅人士年薪在250,000元或以上，多繳收入的1%稅，政府估計這新稅項能為本市帶來一億元的收入。而 Lewis議員表示這稅項對高收入的人士來說是公平的。她強調，都會局針對的是這些有能力負擔的民眾，而在這收入水平的民眾就去年的稅項就已受惠於特朗普總統的減稅計劃。

都會局管轄的三個縣政府都對這稅項表示支持，華盛頓縣長Kathryn Harrington 表示這稅項是2018年通過的房屋債券項目的一個必需的延續。卡加瑪士縣長Jim Bernard 表示這是合適的時機束再推有關露宿者問題的稅項，因為這問題對在本地區造成了極大的影響，其發展速度已成為一個緊急的問題。他又指出我們極需要幫助，已不可能再等聯邦政府出手，我們最自己想辦法了。而麥魯瑪縣縣長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury）指出這是極少數出現的情況，三個縣政府面對同一個情況，她說通常當聚焦討論一問題時，都會出現有意見分歧，但在這問題上卻例外，整個地區全力支持通力合作來解決露宿者問題，她請求都會局通過這增稅的題案，趕及在五月的公投上能讓市民投票，早日落實題案。

其它的建議稅項可能會籌集到1.5億至2.5元用作擴展麥縣學前兒童教育服務。

至於在11月的大選中，另一加稅題案估計能籌集4.04億元，用作擴展麥縣的圖書館服務。

另外，波特蘭公立學校將會提出要求市民通過另一個學校債券，用作建造全新的學校，而都會局亦會要求市民通過一個40億元的交通計劃。

波特蘭商會透過本市的DHM調查公司向選民進行調查，而大部份人認為露宿者問題是首要解決的。結果顯示有近半數的選民相信這地區的生活質素已變得愈來愈不如前，而最大的問題就是滿街露宿者，接下來就是交通問題。報告亦指出，當有這麼多個議題放在一起要選民作出決定時，選民就要決定一時間他們能負擔多少。