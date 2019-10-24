市民狀告Safeway 超市 將稅項轉嫁顧客

（本報綜述）日前有顧客發現Safeway超市將市政向大型零售商徵收1%的清潔能源稅轉嫁給顧客後，一批市民周一正式入稟法庭，向Safeway超市發起集體訴訟。

這一項清潔能源稅是在去年公投中通過的，並由2019年一月一日起生效，所有在全國範圍年銷售額超過10億元的大型售零商及在波特蘭市年銷售額達50萬元的售零商，均稅支付銷售額的1%作為能源稅，用作資助波特蘭市的環保項目。

今次的集體訴訟屬二級訴訟，針對一些將稅項轉嫁給顧客的商企。之前，AT&T 電訊公司就曾向顧客收取5美仙的帳單費被集體訴訟。但電訊公司並不在徵稅名單內，所以AT&T答應退款。

在法庭的文件中指出，原告人Joshua 在10月18日到東南122街的Safeway 超市購買一瓶酒，貨架上列出的價錢是3.33元，但在付款後，Joshua 發現收據上出現一項3美仙的附加費。

負責的律師指出，Safeway 超市違返了俄勒岡州的非法貿易行為，因為商戶沒有在事前向顧客說明有此附加費用。

早前已有個別顧客發現Safeway 向顧客多收的個案，Terry 在9月時在Safeway 超市買了一包紙，標價是2.99元，而收據上卻出現有3美仙附加費。在查詢下，店員向Terry 指在附近張貼的一張通告。

通告內容：『在選民通過清潔能源稅後，由1月1日開始向紙類產品、酒、啤酒、家居用品及其它產品徵收1%的附加費。這附加費將由9月9日起列明在Safeway 顧客的收據上，如有任何問題，請聯絡市政府。』

74歲的Terry 表示，我未有想起有投票及這樣的議題，後來才知道這稅項是針對商企，而不是市民的。他強調不是那3%的問題，而是這項徵稅背後的精神，他不明白為何這會轉嫁到他的身上。

波特蘭市政府對此表示，Safeway 超市和Terry 的做法和說法都不完全是錯。這項徵稅針對的是商企而不是顧客，但受稅項影響的商企是可以就此而加價或將其轉嫁到消費者，但必需在收據上列明。

今年的9月10日，波特蘭市政府通過一項企業稅的行政法例，強調支付清潔能源稅是商企的責任，但他們可以附加費方式將稅項轉嫁給消費者。據報導，全市約有500至1,000家零售商是要支付這項能源稅，至今，波特蘭市政府已收到約1,100萬元。

現時，Safeway 仍向購買特定產品的顧客收取這附加費，但已在收據上列明是『附加費』而不是『稅』。

這稅項的原意是要為清潔能源項目籌集資金，為低收入和有色人種人士和租客增添節能設施，進行環保基建以及創造綠色能源職位等。市政府估計，這項稅收每年能為政府帶來5,400至7,100萬元的收入，這等收入將存放在波特蘭清潔能源社區福利基金，然後再向一些非營利機構發放。首期發放金額為700萬元，時間將在明年的夏季，獲得撥款的機構將由一個5人組成的委員會作決定。

有市民指出，每次政府向商企徵稅時，最終還是要市民來支付。今次就是一個好例子！