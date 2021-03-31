波特蘭新聞

市民對市政府允許公園用作臨時房屋感到憤怒

（本報綜述）波特蘭市的露宿者問題日趨嚴重，雖然無論是都會局或是市政府又或是州政府，均向納稅人徵收特別稅款來解決這問題，但仍然像是束手無策。近日，波特蘭市政府正在討論在市內如何能級予露宿者更多庇護點的選擇，甚至考慮讓露宿者在公園內紮營，有不少市民對這計劃感到極之憤怒，包括一些有份參與建造公園的人士。

上周的討論是市政府在收集市民的近萬份回應後，再次開會討論這問題。

市政府提出的計劃，主要是讓露宿者在監督下睡在公園裡。 但是這個想法引起了強烈的抗議，其中包括幫助建立了城市公園系統的領導人。

　　已在本年一月退任的前任市議員佛瑞兹(Amanda Fritz)上周三就出現在市議會中見證，在她在任的12間，她一直管理本市的公園，並致力在東區建造更多公園，讓市民可享受大自然佛瑞兹指市政府將她最愛的公園變成戶外住屋區，她提到，市政府在發展和維修公園方面投資數百萬元，如今允許露宿者在公園內紮營露宿，不單是傷害了這資源並且浪費了納稅人的金錢

佛瑞兹的出現顯示出支持公園設施的人士對市政府這政策極為不滿

在市政府的計劃中，一個名為「庇護場到持續住屋」，這計劃允許公園內有庇護場。市政府稱，這不是指非法營地，而是合法的臨時庇護所，每年，人們將允許在公園和露天地方設營180

周日一班對這計劃極表不滿的人士，在市中心的河邊抗議，要求市政府另覓方法來解決露宿者問題。

有反對人士表示，這個計劃不單會令到公園變得不安全，而且這是不人道的，並指出這不能幫助露宿者社區，反之會將這問題變得更複雜。

其中一名東南區居民說：不明白一個助長這場露宿者危機的政府仍繼續實施政策，而不是幫助這一群露宿者重拾新生。

而另一名居民則指出：我們的樹木受到威脅，我們的環境也受到威脅。這對任何人都沒有好處。我們需要有開放的空間，我們需要有公園。

至於支持政府這政策的人士則指出，大家都不願見到滿街垃圾，到處都是破爛的帳蓬，有管理的臨時集居形式，最少能為露宿者提供一個衛生和安全的住宿。

一項被稱為“住房連續體的避風港”的提案將允許在公園中設立庇護所。

該市表示，這不是針對未經批准的露營地，而是允許使用的臨時避難所。 他們每年最多可以在公園或露天場所彈出180天。