市民對市政府允許公園用作臨時房屋感到憤怒

（本報綜述）波特蘭市的露宿者問題日趨嚴重，雖然無論是都會局或是市政府又或是州政府，均向納稅人徵收特別稅款來解決這問題，但仍然像是束手無策。近日，波特蘭市政府正在討論在市內如何能級予露宿者更多庇護點的選擇，甚至考慮讓露宿者在公園內紮營，有不少市民對這計劃感到極之憤怒，包括一些有份參與建造公園的人士。

上周的討論是市政府在收集市民的近萬份回應後，再次開會討論這問題。

市政府提出的計劃，主要是讓露宿者在監督下睡在公園裡。 但是這個想法引起了強烈的抗議，其中包括幫助建立了城市公園系統的領導人。

已在本年一月退任的前任市議員佛瑞兹(Amanda Fritz)，上周三就出現在市議會中見證，在她在任的12年間，她一直管理本市的公園，並致力在東區建造更多公園，讓市民可享受大自然。佛瑞兹指市政府將她最愛的公園變成戶外住屋區，她提到，市政府在發展和維修公園方面投資數百萬元，如今允許露宿者在公園內紮營露宿，不單是傷害了這資源並且浪費了納稅人的金錢。

佛瑞兹的出現顯示出支持公園設施的人士對市政府這政策極為不滿。

在市政府的計劃中，一個名為「庇護場到持續住屋」，這計劃允許公園內有庇護場。市政府稱，這不是指非法營地，而是合法的臨時庇護所，每年，人們將允許在公園和露天地方設營180天。

周日一班對這計劃極表不滿的人士，在市中心的河邊抗議，要求市政府另覓方法來解決露宿者問題。

有反對人士表示，這個計劃不單會令到公園變得不安全，而且這是不人道的，並指出這不能幫助露宿者社區，反之會將這問題變得更複雜。

其中一名東南區居民說：不明白一個助長這場露宿者危機的政府仍繼續實施政策，而不是幫助這一群露宿者重拾新生。

而另一名居民則指出：我們的樹木受到威脅，我們的環境也受到威脅。這對任何人都沒有好處。我們需要有開放的空間，我們需要有公園。

至於支持政府這政策的人士則指出，大家都不願見到滿街垃圾，到處都是破爛的帳蓬，有管理的臨時集居形式，最少能為露宿者提供一個衛生和安全的住宿。

一項被稱為“住房連續體的避風港”的提案將允許在公園中設立庇護所。

該市表示，這不是針對未經批准的露營地，而是允許使用的臨時避難所。 他們每年最多可以在公園或露天場所彈出180天。