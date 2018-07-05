市民以不同形式賀國慶　運動　巡遊　音樂　煙火．．．．消防局提醒市民　非法煙花不可碰

（本報訊）今年的七月四日國慶節，波特蘭消防局特別發出警告，提醒市民在慶祝燃放煙火之際，要小心免生火警，特別是在這乾燥的天氣下，燃放非法的煙花會極之容易造成火警。

放煙火雖然開心，但切密留意不要生意外。消防局指出，大部份會飛上空中和會爆的煙火均屬違法，市民如燃放違法的煙火，可被罰款500元至1,000元，並要賠償所有因此而導致的損失。

國慶日在大波特蘭多個地區均有巡遊、放煙花、音樂等慶祝活動。以下為讀者選擇了一些受市民歡迎的活動。

馬拉松及步行

波特蘭市民一向喜歡健康和運動，在慶祝時亦不忘緞練，以下是兩個讓一家大小一起參予的馬拉松活動：

一．在Sauvie Island 由早上六時半開始有半程馬拉松、10K、5K和兒童組等比賽。報名網址：foottraffic.us/flat。

二．比弗頓自由節（Beaverton Freedom Festival）由早上八時至下午一時，有5K自由行或走，有美式早餐煎餅、食派（pie）比賽、現場音樂等等，地點在比弗頓圖書館（12375 SW 5th St.）。

巡遊：

國慶日當然少不了充滿歡樂氣氛的巡遊，Hillsboro 市和King City將分別在當天的早上10時和9時半在市中心舉行一年一度的巡遊慶祝會 。

煙火活動：

喜歡音樂的，在波特蘭河濱有極受歡迎的Waterfront Blues Festival （藍調音樂節），由4日到7日舉行，早上11時入場，晚上有煙火秀。門票：四天通行證$40，一天$15（預售），$20（即場），12歲以下在成人陪同下免費入場），門票收益捐贈俄勒岡食物銀行（Oregon Food Bank）。www.waterfrontbluesfest.com。

讓一家大小可同樂兼看煙火的，可到Oaks Park （橡樹公園遊樂場）：在國慶日，遊樂場於早上10時開園至零晨12時，所有機動遊戲時間將延至晚上，入黑有煙火秀。入場費：15歲以下$2，16至61歲$5，62歲及以上$3，停車免費。Oakspark.com。

另一個本區最大型煙火秀在華州的溫哥華市上演，由晚上10:05開始至10:25，地點在溫哥華（Fort Vancouver National Historic Site），大門於早上10時開啟，但主辦單位建議民眾最好在晚6時後才入場，入場需經安檢。由晚六時開始，C-Tran巴士公司提供免費穿梭巴士服務，接載看煙火的民眾從Fisher’s Landing 的車站及99街的車站往返會場，回程在煙火秀之後。由於經費問題，大會提醒民眾，場內沒有攤位亦沒有音樂節目，只有少量的活動進行，民眾可自帶食物和飲料，但不能燒烤，亦不能帶寵物進場。https://www.thehistorictrust.org/calendar/vancouvers-fireworks-spectacular/

喜愛刺激的，可考慮驅車前往St. Paul 觀看鬥牛表演，再看煙火。從波特蘭開車到此，不到一小時，鬥牛場於國慶日的早上10時開門，先有巡遊，11時起有整天的慶祝，鬥牛表演在下午1時半和晚上7時半，煙火秀在晚上10：15，門票16元至26元不等。St. Paul Rodeo地址:20025 4th St., St. Paul 。stpaulrodeo.com。