市民一時大意 　被賊人盜走11.5萬元的蘋果手機

（本報綜述）日前，一輛停在布里奇波特村（Bridgeport Village）購物中心停車場的汽車被盜走價值11萬5千美元的物品，全部為蘋果手機。

Tualatin警方正在追尋一男一女的嫌疑人。在有限的資料下，警方仍無法知悉作案人的身份。

警方說，從購物中心的監控錄像中看到，兩名作案男女在暗處觀察到一名婦女從一間蘋果手機店大量購買蘋果手機，並來回多次將貨物放到車上。當購物婦女再次進入蘋果手機店購物時，女嫌犯負責監視，男嫌犯則打開車窗，將裝滿蘋果手機的袋子盜走。監控顯示，這兩名嫌疑人得手後，開著只有臨時車牌的一輛銀色本田奧德賽小型客車逃走。

警方指出，不知道購物者為何會購買這麼多手機，但也承認客戶從蘋果商店進行大量購買並不少見，特別是因為蘋果幾個月前發布了新的iPhone 11。

根據蘋果網站的數據，iPhone 11的起價為699美元。嫌犯盜走的11.5萬美元物品中的手機數量可謂數量龐大。

分析認為，現在商家的促銷花樣屋出不窮，加上又是節日季，消費者四處出擊，各種買買買更是樂不思蜀。可是，人們在享受節日季的搶購快樂時，往往忽略了安全意識。像上述的受害者，竟然把十幾萬的商品放到車裡就離開，也確實太粗心大意了。

專家提醒民眾，年末了，不法分子正虎視眈眈，大家要注意安全，保護好錢財。同時在購物後，最好還是將戰利品放在車尾車內，遠離賊人的視線。