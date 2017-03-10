市政府關注東南Division 街安全　降速至30　加快啟用超速攝錄機 鼓勵華人踴躍出席周六的『Division 街交通安全實踐講座：馬路如虎口－教你如何保護自己』

（本報訊）由上周五開始，東南Division 街由82街至174街的限速調降至每小時30咪，而設在156街和122街的超速攝錄機亦由本周一開始運作，駕車人士亦要格外留神，否則會被票控。

以上的措施全是針對過去在Division 街發生多宗車禍意外，按市民的訴求，市政府正視問題，並以快速的手法採取行動。

波特蘭運輸局表示，超速攝錄機會將超速的車輛攝下，並將攝得的照片交由警方處理。在開始的首30日，警方只會向超速駕車人士發出警告，之後就會進行票控，每次罰款160元起。這些罰款將用在Division 街改善安全項目中。

據波特蘭運輸局發言人表示，一組安裝在Beaverton-Hillsdale高速路（10號公路）的超速攝錄機，運作暢順，在啟用的首日，已看到超速情況大有改善，減少近90%，而且速超個案繼續下降。波特蘭運輸局深信在Division 街的兩組超速攝錄機將可發揮其效用，讓馬路更安全。

至於在Division 其他的改善措施包括：在111、115、136和138街安裝快閃行人訊號燈；在124和158街安裝混合行人訊號燈；在102街至148街路段加設中間安全島、街燈；保護全線的單車徑；在認為危險的地方禁止汽車轉彎等。

周六（11日），下午二至四時在翡翠社區中心舉辦的『Division 街交通安全實踐講座：馬路如虎口－教你如何保護自己』亦是運輸局改善Division 街措施之一。這是由波特蘭市政府在去年年底撥款30萬元作為教育市民和加設多語言路牌等用途的資助，今次的講座是專門針對華人社區，希望華人能踴躍出席，同時歡迎行人和司機會出席，彼此分享道路使用的經驗，讓大家學會體諒對方，彼此學習。

屆時，波特蘭運輸局的人員將向會眾講解道路安全知識，同時亦將帶領會眾到街上實地了解，讓大家學習如何正確地使用路上各項的交通安全設施，從而了解在路上保護自己安全的方法。

活動主辦單位包括：翡翠區委員會、波特蘭運輸局、華賢勵志基金會。波特蘭運輸局、華賢勵志基金會將分別向予會人士分派路人安全禮品，並備有茶點招待，為鼓勵華人學習道路安全的功課，在答問環節中，華賢勵志基金會特別送出購物券。