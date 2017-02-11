市政府通過房屋租務管理　無理迫住客遷出業主須付搬遷費

（本報綜述）由新上任市議員Chloe Eudaly提出的新房屋租務管理，上周四順利再市議會中一致通過，但這法案只會在波特蘭市仍在房屋緊急令下才生效，而這緊急法令在今年十月屆滿。

新的租管法下，業主要向無理被迫遷的租客，支付2,900元至4,500元不等的搬遷費，視乎所租住單位的大小而定；同時法例亦適用於加租10%或以上，令住客因未能負擔租金而要被迫遷出的業主們。

在上周四開會之先，有超過100名市民要在市議會中說見證，其中一名市民是來自翡翠區的Jessica Li。李女士與家人和子女住在Harrison 街一柏文內，去年這柏文出售予一家加州投資公司，新公司接手後隨即透過加水電費，變相加租10%，在數月前，管理公司送來新租約，加租25%。她在聽證的時候表示，對於一個低收入家庭來說，加租10%已是困難，25%更是難負擔，證考慮遷出。但就在柏文旁的Harrision 學校讀書的孩子們，聲聲表示不捨得學校的老師和同學，要離開這熟悉的環境，遷移到新的地區，對孩子的學習影響是非常大。李女士說，她不希望那些如她家一樣一直在辛勤工作，對社會不斷作出貢獻的勞苦大眾，波特蘭市竟不能成為他們棲身之所。她希望市政府能通過法例，保護小市民。

組織波特蘭租客聯盟的Lynn表示，她們針對的不是不交租或是破壞房屋的租客們，她們針對的是新租客們，目前有不少物業被售予新業主後，新業主立即加租20至30%，法例就是用來保護這些租客的。

而一班業主曾表示，一旦法例通過，他們就立即入稟法庭。他們的代表律師表示，4,500元的搬遷會令不少業主立即破產，業主們加租很多時是要應付大幅增加的地稅和維修費用。

有業主們對政府表示極度不滿，因為在通過這法例前，政府並未有向他們作出任何的諮詢。