市政府要求未有加固的磚石建築物張貼危險告示 中華會館副主席為您講解市政府的防震加固政策

(本報綜述)周三,市政府通過法例,要求市內所有不合符防震標準的建築物,均需在建築物外張貼告示,說明“This building is an unreinforced masonry building. Unreinforced masonry buildings may be unsafe in an event of a major earthquake”(這是一棟沒有防震加固的磚石建築物,遇上大地震時可能會不安全」。

市政府要求所有這類建築物均需張貼這告示,並列出以下限期:

政府建築物的最後限期是2019年1月1日;給予其它建築物的業主最後限期是2019年3月1日;非營利機構、教堂等的最後限期是2020年11月1日。

雖然外界的反對聲音不少,但於周三出席的三位市議員亦表決通過,議員們表示,一但遇上傳說中的大地震,這將對波特蘭市造成重大的災難。市中心因有大量建築物倒塌而癱瘓,並會造成嚴重的傷亡數字。原因是市中心有大量古舊的建築,這些建築物的結構未能抵禦強烈的震盪。

市政府相信全市有超過1,600棟未有加固,且有90多年歷史的石磚建築物。今次規定的告示只是一個臨時措施,市政府將給予業主們最少20年時間為建築物完成加固工程。

不少這些建築物的業主或是在其中經營店舖的商戶均表示,這告示會將客人嚇走,長遠來說使業主們更難應付這一大筆加固工程費用。

究竟何謂「未有加固的磚石建築物」?政府的強制性要求對業主的影響如何?本報訪問了本身是一名建築師的中華會館副主席李汝堯(Neil Lee)。

李汝堯早在2016年,波特蘭市政府提出要制定地震加固項目時,已開始跟進事件。他說一來他是一名建築師,這是他需要了解的;另一主要原因是在唐人街的大部份舊建築物,包括多個華人堂所,均屬於政府所謂不安全的建築。如政策一下來,這對華人社區的影響非常大。所以Neil一直從百忙中抽時間出席所有有關的會議,隨時為華人社區發聲。

在回答記者1960年代前和現代的石建築有何分別時,李汝堯指,之前的是砌體結構,即是由磚、石用砂漿砌築而成的牆、柱作為建築物主要受力構件的結構,這等建築的地板或是屋頂都沒有與牆身連貫上,當地震發生時,牆身、屋頂及地板在移動,跟著就分開,地板就會塌下。而現代的建築則是以鋼筋混凝土作樑柱框架,是主要受力的結構,而磚只用作填充牆體,沒有實際支撐的作用,這樣結構的整體性和建築材料的強度,才能滿足抗震設防的需求。

政府所謂的加固工程,就是將舊式建築物內,將地板、天花等與牆身連上。

Neil 表示,雖然政府給予受影響的市民20-30年的時間來完成建築物的加固工程,但龐大的工程費用對普通業主來說,是難以負擔的。停業、賣地產可能會是大多數人最終的決定。Neil 說,最重要的是業主要花這麼多金錢,這都是賺不回來的。他舉例說,以在1911年落成的中華會館為例,估計加固費用要近200萬元。

而驅使Neil挺身而出的原因是,市政府一開始就沒有將事件透明化,完全沒有知會受影響的業主和店主們,在準備立法的過程亦沒有要求大家提意見,嚴重忽略民意。

在今年六月份的市議會中,Neil 聯同一班反對政策的人士,成功令市政府將表決推遲,重新審視整個過程。Neil 當時指出在唐人街的華人社團及眾多非營利機構和教會等的情況,並促政府要撥款資助這等機構過渡,否則對整個老城區的影響是非常大的。

Neil 說,州政府與市政府應該想辦法,撥款資助業主,他們不可能將全部責任推給業主,否則會削弱整體經濟發展,並且對歷史保育亦造成問題,到時所有漂亮的歷史建築可能在業主無力負擔下全被拆卸。

Neil 表示,這可以說是市民與政府的一個長期的戰爭,例如今次通過要在當眼地點張貼危險告示,其實一早市政府已決定不會要求張貼危險告示,以免造成恐慌,但因為市民反對,市政府需考慮重新審視政策,卻草草通過張貼危險告示的法例來顯示市政府有做事。

Neil 指這事件關乎整個社區,他希望華人社團亦能出一分力,例如各社團分別去信各政府官員,陳述大家的意見,讓市政府人員知道大家的想法;或是出席會議等。他說,例如今次政府強制性要求業主們張貼危險告示,大家可去信政府,說明可能出現的負面影響等。在得知大部份市民都不認為張貼危險告示是一個合適的政策時,政府可能會考慮更改政策。

市政府已成立小組,由2019年開始研究支援業主的方法,因為加固工程昂貴,非一般人士可負擔得來。市政府亦會在明年年底為強製性加固定出法例。

李汝堯服務華人社區已有多年,為人較低調,他雖然是一名「土著」,但他見著父親(李國傑-粵聲社社長)不問收獲,全心服務社群的精神,也激起了他服務華人社區的心志。李汝堯現任中華會館副主席、李氏公所主席、秉公堂副主席等職務,近年努力學講中文,並在繁忙的工作中,抽身為社區服務。地震加固和百老匯走廊等市政府項目,他都特別關注,因為這些項目對唐人街發展的影響可以說是不容忽視。

在華人社區中,能出席政府的公開會議,代表華人發聲的華人領袖,可以說是寥寥可數,原因是一來不懂,二來是看不到與主流溝通的重要性。另外,Neil經常參與華人社區活動的義務工作,特別是每次在事前向政府及有關單位的申請準備工作,雖然不太為眾人所知,但就是他這個不問名利的性格,讓華人的聲音不至消失在主流的決策過程中。為此,去年波特蘭同源會向Neil 頒發了最佳市民獎,表揚他對華人社區的無私奉獻。

下月,李汝堯將會伙拍有多年社工經驗,服務眾多華人,現任合勝堂主席的廖懷澤,競選下一任中華會館主席和副主席,憑著二人多年來與主流社區的交往,及服務華人社區的實力和經驗,相信更能領導本地華人社區,融入主流,與時並進地發展。

今年中華會館選舉日在11月5日,李汝堯歡迎支持他和廖懷澤的華人,在當日中午12時至晚上8時,到唐人街的中華會館投他一票!