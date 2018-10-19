市政府要求未有加固的磚石建築物張貼危險告示 中華會館副主席為您講解市政府的防震加固政策

（本報綜述）周三，市政府通過法例，要求市內所有不合符防震標準的建築物，均需在建築物外張貼告示，說明“This building is an unreinforced masonry building. Unreinforced masonry buildings may be unsafe in an event of a major earthquake”（這是一棟沒有防震加固的磚石建築物，遇上大地震時可能會不安全」。

市政府要求所有這類建築物均需張貼這告示，並列出以下限期：

政府建築物的最後限期是2019年1月1日；給予其它建築物的業主最後限期是2019年3月1日；非營利機構、教堂等的最後限期是2020年11月1日。

雖然外界的反對聲音不少，但於周三出席的三位市議員亦表決通過，議員們表示，一但遇上傳說中的大地震，這將對波特蘭市造成重大的災難。市中心因有大量建築物倒塌而癱瘓，並會造成嚴重的傷亡數字。原因是市中心有大量古舊的建築，這些建築物的結構未能抵禦強烈的震盪。

市政府相信全市有超過1,600棟未有加固，且有90多年歷史的石磚建築物。今次規定的告示只是一個臨時措施，市政府將給予業主們最少20年時間為建築物完成加固工程。

不少這些建築物的業主或是在其中經營店舖的商戶均表示，這告示會將客人嚇走，長遠來說使業主們更難應付這一大筆加固工程費用。

究竟何謂「未有加固的磚石建築物」？政府的強制性要求對業主的影響如何？本報訪問了本身是一名建築師的中華會館副主席李汝堯（Neil Lee）。

李汝堯早在2016年，波特蘭市政府提出要制定地震加固項目時，已開始跟進事件。他說一來他是一名建築師，這是他需要了解的；另一主要原因是在唐人街的大部份舊建築物，包括多個華人堂所，均屬於政府所謂不安全的建築。如政策一下來，這對華人社區的影響非常大。所以Neil一直從百忙中抽時間出席所有有關的會議，隨時為華人社區發聲。

在回答記者1960年代前和現代的石建築有何分別時，李汝堯指，之前的是砌體結構，即是由磚、石用砂漿砌築而成的牆、柱作為建築物主要受力構件的結構，這等建築的地板或是屋頂都沒有與牆身連貫上，當地震發生時，牆身、屋頂及地板在移動，跟著就分開，地板就會塌下。而現代的建築則是以鋼筋混凝土作樑柱框架，是主要受力的結構，而磚只用作填充牆體，沒有實際支撐的作用，這樣結構的整體性和建築材料的強度，才能滿足抗震設防的需求。

政府所謂的加固工程，就是將舊式建築物內，將地板、天花等與牆身連上。

Neil 表示，雖然政府給予受影響的市民20-30年的時間來完成建築物的加固工程，但龐大的工程費用對普通業主來說，是難以負擔的。停業、賣地產可能會是大多數人最終的決定。Neil 說，最重要的是業主要花這麼多金錢，這都是賺不回來的。他舉例說，以在1911年落成的中華會館為例，估計加固費用要近200萬元。

而驅使Neil挺身而出的原因是，市政府一開始就沒有將事件透明化，完全沒有知會受影響的業主和店主們，在準備立法的過程亦沒有要求大家提意見，嚴重忽略民意。

在今年六月份的市議會中，Neil 聯同一班反對政策的人士，成功令市政府將表決推遲，重新審視整個過程。Neil 當時指出在唐人街的華人社團及眾多非營利機構和教會等的情況，並促政府要撥款資助這等機構過渡，否則對整個老城區的影響是非常大的。

Neil 說，州政府與市政府應該想辦法，撥款資助業主，他們不可能將全部責任推給業主，否則會削弱整體經濟發展，並且對歷史保育亦造成問題，到時所有漂亮的歷史建築可能在業主無力負擔下全被拆卸。

Neil 表示，這可以說是市民與政府的一個長期的戰爭，例如今次通過要在當眼地點張貼危險告示，其實一早市政府已決定不會要求張貼危險告示，以免造成恐慌，但因為市民反對，市政府需考慮重新審視政策，卻草草通過張貼危險告示的法例來顯示市政府有做事。

Neil 指這事件關乎整個社區，他希望華人社團亦能出一分力，例如各社團分別去信各政府官員，陳述大家的意見，讓市政府人員知道大家的想法；或是出席會議等。他說，例如今次政府強制性要求業主們張貼危險告示，大家可去信政府，說明可能出現的負面影響等。在得知大部份市民都不認為張貼危險告示是一個合適的政策時，政府可能會考慮更改政策。

市政府已成立小組，由2019年開始研究支援業主的方法，因為加固工程昂貴，非一般人士可負擔得來。市政府亦會在明年年底為強製性加固定出法例。

李汝堯服務華人社區已有多年，為人較低調，他雖然是一名「土著」，但他見著父親（李國傑－粵聲社社長）不問收獲，全心服務社群的精神，也激起了他服務華人社區的心志。李汝堯現任中華會館副主席、李氏公所主席、秉公堂副主席等職務，近年努力學講中文，並在繁忙的工作中，抽身為社區服務。地震加固和百老匯走廊等市政府項目，他都特別關注，因為這些項目對唐人街發展的影響可以說是不容忽視。

在華人社區中，能出席政府的公開會議，代表華人發聲的華人領袖，可以說是寥寥可數，原因是一來不懂，二來是看不到與主流溝通的重要性。另外，Neil經常參與華人社區活動的義務工作，特別是每次在事前向政府及有關單位的申請準備工作，雖然不太為眾人所知，但就是他這個不問名利的性格，讓華人的聲音不至消失在主流的決策過程中。為此，去年波特蘭同源會向Neil 頒發了最佳市民獎，表揚他對華人社區的無私奉獻。

下月，李汝堯將會伙拍有多年社工經驗，服務眾多華人，現任合勝堂主席的廖懷澤，競選下一任中華會館主席和副主席，憑著二人多年來與主流社區的交往，及服務華人社區的實力和經驗，相信更能領導本地華人社區，融入主流，與時並進地發展。

今年中華會館選舉日在11月5日，李汝堯歡迎支持他和廖懷澤的華人，在當日中午12時至晚上8時，到唐人街的中華會館投他一票！