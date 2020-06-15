市政府準備削減警察部2,700萬元經費



（本報綜述）在一連串要求改革警察部門的聲浪中，並經過兩天的民眾激烈指控警隊的暴力行為，波特蘭市政府已快速作出一連串的回應。上週四（11日）的市議會中，市議員以大比數通過解散警隊內四個部門：校警、特別緊急應變隊、在TriMet公交車上巡邏的隊伍和減少槍枝暴力小組等。

在議員中唯一對警察局的預算投反對票的是克洛伊·尤達利（Chloe Eudaly），她認為這個削減幅度仍未夠多。尤達利更提出建議，減少警隊50個職位，這就可再多省500萬元，但這項建議得不到其他議員的支持。因預算案未能獲得一致通過，所以要再等到本週再投票決定。

在市議會當日，有超過100人簽名要在會議中說話，而大部份都是示威者，他們要求大幅削減警隊5,000萬元經費，否則他們不會罷休，繼續示威。

解散警隊的四個部門是由非裔市議員哈迪斯蒂所提出，她認為這些部門對有色人種社區，特別是非裔美國人社區有不公平的影響，而政府早就該將其解散。

議會中其中一項修正案是將減少槍支暴力小組的近500萬元經費轉移到哈迪斯蒂倡導的新項目：快速街道應變計劃。這計劃是要解決過往警察到場處理一些有精神健康問題的人士所出現的開槍情況，計劃中由波特蘭消防救援緊急醫療人員與一名心理健康專業人員一同出動，應對目前由警察處理的一些911事件。

新上任的警察局長洛維爾（Chuck Lovell）表示，他將根據市議會批出的改革對警局進行整頓。目前尚不清楚有多少警員因未能分配其他職務而失業。

波特蘭警察局工會主席達里爾． ·特納（Daryl Turner）對市長解散減少槍支暴力小組的決定，直指會對社區做成『巨大的衝擊』，並且白費了警隊多年來的努力。

特納說：對示威活動作出未經思考的下意識反應，並不是解決問題的答案。他表示願意就警隊應如何改革進行對話，但「如果這就是警察改革，那麼我們將走錯方向。」他說：「我們希望服務和保護波特蘭市民，而這並不是可行的方法。 」

特納在一份冗長的聲明中辯稱，警察局人手不足，資金不足，但卻即將擔負起超出基本警務工作的角色。他指出警察局目前的困境是“社會經濟失敗的後果”。他強調，警察的工作是保護和服務，但我們的政策不一致，職務又不明確。