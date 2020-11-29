市政府清理露宿者營地再引不滿 市長稱這是人道的做法

（本報綜述）滿街露宿營，是近年來波特蘭市棘手的問題，隨著疫情的出現，更多人失業付不起房租，使露宿者的數目愈來愈多。周二市政府在39街Stark街的Laurelhurst 公園內，進行營地清理，趕走了在那裡住了好幾個月的最少100名露宿者，引來了不少支持露宿者人士的不滿。

市長在回應這行動時表示：我們有近千個這樣的帳篷在市內幾乎每個公共地方，這已令到不少市民感到窒息，而公眾更指這情況為不人道。現在我們必須要解決目前的情況。

報導指，市長的直言不諱是因為這群露宿者正要面到寒冬將至、和不斷暴增的確診病例等不穩定的情況；他說：“我想澄清，這裡沒有簡單的解決方案。如果人們正在尋找簡單的解決方案，他們將感到失望。”

波特蘭市在疫情開始時就已按疾控中心的指引，完全停止了清理營地的行動，目的是減慢病毒的傳播。直在7月底，市政府開始針對一些有大批露宿者聚集的營地恢復有限度的清理行動，因為這等營地對公眾構成了健康或安全風險。

波特蘭露宿者和城市營地影響減少項目的發言人哈弗說，目前市政府每周清理約三個營地。她說，在大流行之前，每周清理的數量在40到60之間。哈弗指出，持續有關吸毒，居民投訴，衛生和社會距離的報導使Laurelhurst公園內的營地符合市政府的清理目標。在清理行動之前，有數十名示威者聚集在公園內，譴責市政府要迫這些「居民」遷離。

市政府官員表示，他們並沒有一次過要求所有「居民」遷離，而是等待11月初Mt. Scott 社區中心的臨時庇護場開放才要所有人離去。他們又說，社工和義工們早已花了好幾天時間將他們引流到庇護所，然後才開始清理營地。

市長指出，市政府提前通知清理行動，同時間亦為露宿者提供一個安全的棲身之所，這樣的做法就能達到必要的平衡。市長說：儘管我們同情露宿者的情況，但我們必須尊重這樣一個事實：人們不想自己的門口被堵，他們不想自己的商店被堵，他們不更想人行道受阻。”

支持露宿者的人士對市長這翻話卻強烈表示：不同意。

一名一直在幫助Laurelhurst 露宿者的醫院牧師奈爾斯說：“這是對人類尊嚴的侵犯。”他指出要在感恩節來臨的前夕拆掉某些人的房屋，這是使人靈魂受傷害的事情。

為本市露宿者提供義診的波特蘭街頭醫藥公司執行董事普林格表示，清理營地的行動可能會增加新冠病毒傳播的機會。

惠勒市長並不同意，並稱庇護所或城市資助的營地均遵循新冠疫情的指引（例如保持距離）以及其他公共衛生建議。他說：“毫無疑問，我們提供的替代方案比讓無數人圍在公園外面擠成一團更安全，更健康。”

儘管如此，大多數Laurelhurst 公園的露宿者並沒有立即擁到庇護所。市政府官員說，社工人員將62人從公園引流到了Mt. Scott社區中心，但直到星期二，只得26人到場。而其他人則搬到了不同的街道營地。但惠勒市長說，他不會因此而灰心。

市長說：“成功就是：使人們脫離街頭生活，一是在短期內入住庇護所，一是入住安全營地，而最終是進入長期居所。”市長再說：“我們總不能因為目前對大部份人來說是沒用而放棄行動。我不相信！”

同日，麥魯瑪縣縣長表示會全速進行一個全新庇護所的工程，期望在2022年可開放。縣政府已撥出1,100萬元作為首期工程的開支。

這是一座位於市中心西北區的五層高樓宇，改建後將能幫助市中心很多長期露宿街頭的遊民，特別是針對那些有精神健康問題的。

露宿者問題已令到不少市民感到煩擾，不單是在市中心，就在東南區，如Powell 街上或是205公路口附近，就能見到一群一群的營地聚集，多年來政府抽稅來處理這問題，這如今問題好像沒有改善過，且似乎是愈趨嚴重。有市民說波特蘭市政府對他們太有愛心了，處處供應事事照顧，看看周圍的紅色公廁是一例，但是不少露宿者卻是做慣乞兒懶做官，就是喜歡自由自在的露宿街頭。在不少地區，這些露宿者的營地已嚴重擾民，也對附近一帶的治安和健康安全構成了威脅。原來景色怡人的Laurelhurst 公園情況也是一樣，聚集的營愈來愈多，居民已感憤怒！