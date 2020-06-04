市政府撥款100萬元助小商企付水費
（本報訊）在波特蘭市惠勒市長和市議員Amanda Fritz 的推動下，市政府撥款100萬元，資助受新冠疫情影響下，未能支付水費的小商企，這個名為小商企公用費用援助計劃（SPUR）將為合資格的小商企提供一次性的水費回扣，估計能為200到300家小商企提供由1,000元到10,000元的援助。
市長在宣佈這消息時說，今天的行動是政府與多個部門不斷努力所促成的。市長指出，波特蘭是一個小型的商業城，本地的小商企是僱主、也是我們的街坊，幫助他們，特別是黑人、本土人士、有色人種和女性擁有的商企，我們就是為本市的復甦作出了貢獻。
政將府強調，今次不會以先到先得的方式來批核，而是以種族平等和脆弱社群的角度進行評估。
申請的小商企資格必需是：
－新冠疫情令到收入有損失；
－年收入低於200萬元；
－員工少過50人；
－污水和供水服務是由波特蘭市政提供的；
－在2019年7月已在本州登記註冊營商。
符合以上條件的小商企，可到波特蘭水務局的網站portlandoregon.gov/water/smallbiz先登記，7月8日才正式接受申請，7月22日截止申請，8月5日申請人將獲通知批核的金額，8月19日援助金到位。
如水費是計算在租金內的，政府鼓勵這些小商企與業主商討，盡量取回應得的一份。同時，在家辦公的人士亦可申請。
水務局提醒欲申請今次援助的小商企，應繼續付款，至於無能力付款的，就應聯絡水務局商討一個付款計劃，水務局暫時都不會因未付款而中斷供水的服務。
詳細情況，可到portlandoregon.gov/water/smallbiz 網頁查閱，又可撥電503-823-7770或電郵至 查詢。