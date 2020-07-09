市政府推「地攤經濟」模式拯救餐飲業



（本報訊）波特蘭市政府，為飽受新冠疫情重創的餐飲業，打造”地攤經濟”模式，希望能幫助餐飲業在重開時，增加顧客進堂食餐的數目，同時亦可保持社交隔離。這項名為「健康經營計劃」由波特蘭運輸局負責。

地攤經濟在中國引發起熱烈討論還未褪去，美國多個城市也開始仿效此法，餐館可在自家門前設置露天就餐區域，也就是說擺路邊攤了。除了餐飲業外，其他的行業亦可以在馬路邊或人行道上擺賣。

特蘭運輸局在五月底宣佈推出這項「健康經營計劃」，並強調這是一個極之容易申請的計劃，商戶只需申請一個准許證就可。而運輸局更連同不同範疇的機構合作，向商戶提供多方面的協助。

就這計劃，波特蘭運輸局特別與翡翠區舉行了視像會議，解釋這個計劃，並了解該區的情況。

在會議上，運輸局人員表示，申請許可證是免費的；來自波特蘭州立大學的設計團隊將為商戶設計露天就餐的範圍，如有需要有交通管制的設施，運輸局將免費供應，以確保顧客和員工的安全。而本地一個油漆供應商亦向參加這計劃的商戶提供首5加侖的免費漆油，額外所需的漆油還可獲得七折優待。

經常協助區內商戶的翡翠區委員許張淑儀在會上指出，翡翠區的商戶多處於本市繁忙的Division 街和82街上，不像其它地區有較寧靜的街道，將餐座設在街上的可能性不大；區內有不少商戶是在小商場內，通常停車位也不多，如在停車場設露天餐座，停車位數目會大減，這可能未能為業主所接受。

運輸局人員表示，他們極之願意與有興趣的商戶合作，派出設計工程團隊，配合個別商戶的環境，度身訂造出一個舒適的用餐或零售環境。這計劃目的就是希望幫助商戶，特別是餐館業，在六呎距離的安全限制內，能將經營的實製範圍擴大，藉此能增加收入。

除了增加營業範圍外，如商戶只是想預留店外的停車位作為到取外賣的顧客用，亦可提出這申請。

對這計劃感興趣的商戶，可到運輸局網站查閱詳情或直接申請許可證：https://www.portland.gov/transportation/safestreetspdx/services/apply-healthy-businesses-permit，或可直接聯絡波特蘭新聞許張淑儀。凡在波特蘭市範圍內的商戶均合資格申請。

但如在商場內的商戶，就不用申請這許可證，但必需要獲得業主或管理公司的同意，然後運輸局人員可提供在其它方面的幫助。

這個許可證只屬臨時性質，如申請獲批，有效期到本年的11月1日。

美國餐飲業在本次疫情中遭到了極大打擊。美國餐飲業協會預計，在經濟封鎖的這三個月內，全國餐飲業損失超過1200億美元，儘管5月份形勢有所好轉，但距離恢復到正常營業狀況還有一段漫長的路要走。在波特蘭市，已有上百家餐館、酒吧等餐飲服務場所，未能堅持到經濟重開，已經決定永久停業了，其中有些更是有數十年的老字號。

波特蘭市政府推出這計劃，是透過一些有創意的構思，在疫情下，協助本市的商戶過渡這艱難的時刻。