市政府對老城/華埠的5,700萬元的重建承諾　那裡去了？

（本報綜述）四年之前，當時的波特蘭市長查爾斯與市議會通過採納一個五年的行動計劃，目的是要重建老城/華埠區，包括修復一些殘舊建築物，及承諾有新的就業機會及廉租住屋等；同時市政府更預算撥出5,700萬元來支持這計劃，並聲稱，會減低區內的犯罪率。這計劃讓這一個全城最破舊的地區帶來了新希望。

可惜，這個五年計劃已過了四年，而老城/華埠區仍是依然故我，沒有新的發展。

早前，本地一英文報章的一編報導引起了老城/華埠區人士的關注，5,700萬元去了那裡？為何甚麼行動都沒有？

文章指，2014年市議會作出這決議，當時的市長及議員們都意識到這計劃會是一場賭博，因為過去多次對老城/華埠區的重建努力都失敗了。

隨著五年計劃進入最後一年，行動計劃中的每個主要目標都沒有實現。承諾的550萬元的地震加固補貼亦從未啟動過。 發展處承諾提供的500個就業機會和500個廉租單位，亦沒有出現。 超過5,000萬元的撥款，從未被動用。

回想市長當年的承諾，在區內經營多年的一名店主顯得無奈的表示，從此不再「妄想」。2014年，當時的市長查爾斯承諾要在五年內改善老城/華埠，並說：在目前活躍的房地產市場下，我不希望兩年後當我在這區的街道上行走時，看到的跟現時的無兩樣！」但可惜，已四年了，沒有行動，也沒有改變。破舊的建築物每況愈下、街道仍是罪惡的溫床、雖然附近一帶的房屋發展蓬勃，但這區仍難受發展商的青睞！

這個五年行動計劃，自然地就由現任市長惠勒「繼承」下來，而社區的領袖亦就此事到市議會查詢，而老城社區協會主席應馬麗珍是其中一位。她已與惠勒市長會面談及這計劃，並要求市長將計劃延期五年。市長亦打算探討一些全新的手法來處理這計劃，並強調不會再回到那些證實無效的協議上。

該報記者找到了當年在波特蘭發展處擔任董事局主席的Scott Andrews，他表示，他仍對老城/華埠抱有希望，說到用錢方面，他說：用得其所比用得快更為重要，並認為這一區只是發展時機未到而已。

而發展處的發展經理Lisa指，這個行動計劃是沒一個量度成功的指標，也不能說花光5,700萬元的預算就表示這個計劃已成功。但文章指發展處是有定出所謂成功指標：建造有500個住房單位及500個新職位。而Lisa 表示，在這五年計劃中有部份已有極好的成績，例如支援街坊協會及資助博物館等。

文章指出，根據市政府的紀錄，5,700萬元的預算中政府只用了360萬元，其中有71萬元是給予蘭蘇園維修池塘漏水。而重要的是，這筆費用原來應由公園康樂處負責的，但由於計劃允許市政府每年分配一個重要項目到行動計劃內，而當時的市長就將蘭蘇園這筆維修數目納入行動計劃內。另外，發展處從計劃中撥款或以貸款形式資助區內一些店舖．有45萬元是給予Pine Street 市場創立的津貼，有23.9萬元是給予波特蘭華埠博物館作為展館的翻新工程，及最大一筆資助是給予Society 酒店69萬元，將一棟空置的樓宇重建成酒店。

說到那500個職位，發展處指當麥縣衛生局位於這區的新總部開幕後，就有350個僱員，但文章指，這批職位不能說是全新的職位，只是從別區帶過來的。

再說到的500個住房單位，發展處為發展商提供免收費用的惠優，只要柏文落成後，有部份單位以廉價租出。為此，市政府已準備會損失高達700萬元的收入。但只有一個發展商申請，已落成的廉租單位只有18個，在建造中的單位有27個。

據了，這免收費用的鼓勵性措施，對發展商來說並不吸引，原因是在老城/華埠區建樓比在其他區繁複得多。而主要的原因是普遍對這區的印象是骯髒和不安全。令人頭痛的問題，包括遊民滿佈，公開犯毒及罪案頻生等。也有發展商埋怨發展處對外宣傳不力，很多人都不知道有這樣一個行動計劃及有這免收費用的措施。

根據發展處的Lisa，計劃中主要的預算是資助老城/華埠區建築物防震工程的550萬元，她指這是一個預留基金，但在行動計劃中卻說明發展處會投資550萬元在區內發展和實施一個防震計劃。

發展處現已將行動計劃中餘下未用超過5,000萬元的預算納入一個名為「投資及待用」的基金內。當發展處發現有發展的機遇時就可動用這預算。Lisa 指如街坊們認為停車場是最重要的，他們就可動用這筆預算來支付建築費用。

面對著五年行動計劃只餘下一年時間，資金應如何運用呢？發展處曾表示過，明年計劃期屆滿後，他們仍然可動用這筆資金。

在該文的結尾提到街坊協會主席應馬麗珍女士所說的，抓著過去的失敗對未來的努力並沒有幫助，她回想起四年前她在市議會作證時曾說過：行動計劃要成功，必需要有來自市政府的領導、遠見和資助，並加上政治的遠見才可。

本報訪問了華裔建築師何巽Suenn Ho。何巽建築師早在1993年至2006年期間已活躍於老城/華埠區的發展，並經常與波特蘭發展處有接觸。當年，她成功拉攏到多家亞裔大企業願意落戶老城/華埠，成這區的發展伙伴，但可惜當時的發展處亦未能配合。

她說早在80年代，波特蘭發展處已關注華埠發展，並曾經為華埠的華裔業主提供過免息貸款來發展他們的物業，但卻無人問津。據她分析，主要原因是當時華人社區沒有媒體，消息未能有效地傳到業主。第二，華人的老毛病就是不合作，要作決定時，就算一家人也難得到共認；不是本州居民的業主固然不願理，有租收就足夠；區內的堂所並不屬私人物業，難以決定。第三．當業主知道原來坐擁的是一座極有發展潛力的物業時，總喜歡將價錢抬得高不可攀，也不明白地產市場的發展。所以華埠的發展一路以來都難有起息。

被問到波特蘭發展處在過往和現時比較有甚麼不同時，何巽建築師表示，根據一名退休的發展處資深官員，之前發展處的職員懂得如何協助業主發展他們的物業，但現時的職員卻不會做，只能完全要依賴發展商。所以當一個計劃書遞交到發展處後，職員就需要為業主找來發展商，結果發展所需的時間就更長了。這也是為何有五千多萬元原封不動，因為他們不懂，也不知如何去用這筆錢。

離開老城/華埠區有十多年後，何巽建築師再次被邀參與區內的發展。據了解，目前她正在協助一華人團體與發展處商討發展的何能性。何巽指她親自看到這問題，發展處的處事方式已不一樣，職員的能力亦有限，要計劃成功，她必需要用自己的關系多作聯系，否則要等發展處的安排，可能要多等幾回。

這樣看來，華裔社區在老城/華埠的發展是否錯失了發展的良機呢？當發展處有好的班底時趕不上車呢？

何巽建築師最後將翡翠區與華埠/老城的發展作出比較，為何翡翠區在成立短短五年多時間就能落實有廉租柏文、有文化社區中心、資助商戶、增建交通安全設施等計劃呢？她指出，翡翠區是亞太裔聯盟（APANO）旗下的一個項目，計劃發展由一班來自社區，愛護社區的義務委員作主導；工作則由一班受薪的職員來做，他們經常參與各方會議，與政府各部門有緊密的溝通，能做到讓政府清楚聽到社區人士的聲音，大家團結做事，出來的結果就事半功倍。反觀華埠/老城，還未做到這一點，而私人利益和政治目的存在，要「合作」談何容易！