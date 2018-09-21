市政府和縣政府正努力興建廉租單位　解決露宿者問題

（本報綜述）本市的露宿者問題嚴重，也同是波特蘭市政府和麥魯瑪縣政府首要解決的工作，並且多個政府亦設立房屋債券，來加速興建廉租住屋，目標是到2028年，建造2,000個單位。至目前為止，在麥縣已有最少517個全新的單位已落成，距離目標只有四分之一。

以興建廉租住屋來解決露宿者問題是否最有效的方式呢？民間有不同的意見，因為資助這些房屋實在不便宜，而且數目永遠都不夠。

根據一份最新的報告，估計在未來十年建造廉租屋的成本會在5.92億元至6.4億元之間，並且10年後要管理這些單位的營運成本每年高達4,300萬元至4,700萬元。同時根據另一份有關廉租屋的分析亦指出，要為目前每一名長期露宿街頭的人士的住屋問題，縣政府需要的廉租單位數目，最少要2,455個。

在一個與市政府合作的會議上，麥縣縣長卡弗里(Deborah Kafoury)指出，縣政府及市政府聯手努力下，已有明顯的成果，她強調，政府之間必需要保持這股動力，而且必須堅持下去。

最近，波特蘭市政府宣佈以300萬元買下老城區六街的一棟柏文，準備將其拆卸並重建成一座擁有70個一房單位，並附帶有全方位服務的廉租柏文。在這項工程上，麥魯瑪縣從出售Wapato監獄的收益中撥出400萬元作為重建費用。

波特蘭市長惠勒表示，他深信在大家的合作和努力下，將有更多露宿者能夠入屋，這是讓大家都感到自豪的成果。

市政府和縣政府的議員們均認為，長遠來說，與期無休止的將露宿者從街角搬至臨時收容所或至其他的機構，相比之下，這個2,000單位的建築項目，實際上是更能節省金錢的。

比對一下：在俄勒岡州立醫院住一晚，收費888元；在急症室收費500元；或在市中心的監獄收費210元。而根據露宿者服務聯合辦公室在9月11日發放的報告，居住在一間有全方位服務的支援廉租單位的成本每日只不過是59元至64元之間。

政府預計會一次性支付一人單位218,000元及家庭單位338,000元的建造費用。而每年的租金補貼，個人是13,000元；而一個家庭則近20,000元，但政府預計這補貼將會隨市場情況會增加。

目前在麥魯瑪縣，有3,700個支援住屋單位。在上一年度，約有6,300人是首次獲得租金援助的，有近6,000人從流浪街頭轉為入住廉租單位，這些數字是2013至2014年度的兩倍。另外，在臨時收容所渡過至少一晚夜的人數亦以倍數增長，現時的數字是8,000人。