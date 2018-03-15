市政府向優步發罰單罰款350萬元　僅延長其營運許可六個月

（本報綜述）本年一月底，波特蘭市政府向優步叫車公司發出一張350萬元罰單，同時亦延長該公司在本市營運許可僅六個月時間至本年七月底。

負責監管運輸局的市議員Dan Saltzman 向優步發出罰單，他在公開聲明中表示，從2014年優步在波特蘭市開始非法經營至今，該公司一直與市政府有著不好的關系，他們採用灰球軟體在一些不被批准營運的城市隱藏優步專車，並收集用戶信息，如果它認定客戶是地方官員或執法人員，程式就假裝在工作，但會顯示這等客戶在等車的地區沒有司機，企圖欺騙地方官員或執法人員，在本市非法經營。另外，該公司未有根據本州和市政府的法例在保安系統被黑客破壞並盜取了顧客資料時立即上報，他們在一年後才上報，這顯示該公司對本市法例的漠視。

在2016年，當時的在查爾斯市長及數位同樣擁護這個新的叫車經營模式極力爭取優步和Lyft 能在波特蘭市經營，多方作出讓步，例如計程車協會要求優步和Lyft公司要與他們看齊，購買一份100萬元的第三方責任保險，但市政府卻只需這兩家公司購買10萬元的保險等。當時有份投贊成票的前市議員Novick 現感到極之遺憾，現時他認為當時市政府應該要公平地要求優步和Lyft購買與計程車同樣保額的保險。

至於當時投反對票的現任市議員尼克．非士指出，他反對是希望優步能按本地的法例做事。他表示，現時在市議會的同工均希望市政府能重新審核條例，包括保險，增加安全設備等。